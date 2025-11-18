C'est un changement stratégique majeur, confirmé par Intel. La feuille de route des processeurs serveurs vient d'être amputée d'une branche clé.

Les futurs Diamond Rapids "mainstream" (successeurs des Xeon 6700P/6500P) sont officiellement annulés. Cette décision, prise par la nouvelle direction du Data Center Group, met fin à la populaire et économique plateforme 8-canaux. L'objectif : simplifier la roadmap et se concentrer à 100% sur une unique plateforme 16-canaux pour 2026.

Pourquoi Intel s'embêtait-il avec une plateforme 8-canaux ?

C'était le choix de la raison et du coût. La stratégie d'Intel reposait sur deux piliers. D'un côté, le très haut de gamme (12 canaux, Xeon 6900P) pour la performance pure. De l'autre, le "mainstream" (8 canaux, Xeon 6700P/6500P).

Cette seconde plateforme était incroyablement populaire, plus que le haut de gamme pour l'IA selon les statistiques MLPerf. Pourquoi ? Elle permettait des cartes mères moins chères. Surtout, elle offrait 2 DIMM par canal (2DPC), soit 32 slots de RAM au total. C'est 33% de plus que les 24 slots du 12 canaux. C'était la solution idéale pour les clients ayant besoin de capacité mémoire sans payer le prix fort de la bande passante. Un avantage concurrentiel clair face à AMD EPYC.

Pourquoi ce sacrifice brutal ?

Le marché a changé. Les processeurs sont désormais au service d'un seul maître : l'IA. Les charges de travail modernes et la virtualisation à grande échelle sont affamées de bande passante mémoire. Le 8-canaux devient un goulot d'étranglement.

La nouvelle direction d'Intel a tranché dans le vif. Intel a confirmé la nouvelle à STH : "Nous avons retiré Diamond Rapids 8CH de notre feuille de route. Nous simplifions la plateforme... en nous concentrant sur les processeurs 16 canaux". C'est un alignement stratégique direct sur AMD, qui prépare aussi EPYC "Venice" en 16 canaux. La bataille se jouera uniquement sur la performance pure, fin de la différenciation par le coût.

Quelles conséquences pour les clients ?

C'est la fin de l'option "bon marché" chez Intel. Les clients qui plébiscitaient la plateforme Xeon 6700P (8 canaux) pour son coût d'acquisition plus faible (cartes mères, modules de mémoire moins denses) vont devoir monter en gamme. Et payer plus cher.

Intel affirme qu'ils vont "étendre les bénéfices" du 16 canaux "vers le bas de la pile" pour couvrir ces cas d'usage, mais cela sonne comme une hausse de prix déguisée. C'est un risque : Intel perd son avantage concurrentiel sur le coût. Mais c'est un signal fort : Intel met 100% de ses billes sur la performance (on parle de 1.6 TB/s de bande passante) pour ne pas mourir face à AMD dans la guerre de l'IA.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi "Diamond Rapids" ?

C'est le nom de code de la prochaine génération majeure de processeurs serveurs Intel Xeon, attendue pour 2026. Elle succède à la génération "Granite Rapids" (Xeon 6).

8 canaux ou 16 canaux, quelle différence ?

C'est le nombre de "routes" entre le CPU et la mémoire (RAM). Plus il y a de canaux, plus la bande passante mémoire (la vitesse d'échange de données) est élevée. Les applications d'IA exigent une bande passante énorme, d'où le passage à 16 canaux.

Les Xeon 6700P/6500P sont-ils annulés ?

Non. La génération actuelle "Granite Rapids-SP" (Xeon 6700P/6500P) sur 8 canaux est maintenue et reste très populaire. C'est son successeur (Diamond Rapids 8 canaux) qui est annulé avant même sa sortie.