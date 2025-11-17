Le géant Intel s'apprête à lancer une mise à jour de sa gamme de processeurs pour ordinateurs de bureau avec la série Arrow Lake Refresh. Une fuite récente dévoile les spécifications des Core Ultra 9 290K Plus, 270K Plus et 250K Plus, qui promettent des gains de performance modestes via des cœurs supplémentaires et des fréquences légèrement revues à la hausse.

La génération actuelle de processeurs Intel Core Ultra 200S, connue sous le nom de code Arrow Lake, n'a pas entièrement convaincu. Face à une concurrence féroce, notamment celle d'AMD, et des performances parfois en deçà des attentes, le fondeur de Santa Clara se devait de réagir.

Cette réaction prend la forme d'une mise à jour intermédiaire, une pratique courante dans l'industrie, avant le déploiement de la future architecture Nova Lake prévue pour 2027.

Ces nouveaux venus, qui devraient être les derniers à utiliser le socket LGA 1851, ne cherchent pas à bouleverser la hiérarchie mais plutôt à affiner l'offre existante. L'enjeu est de maintenir la pertinence de la plateforme jusqu'à la prochaine grande étape technologique.

Quels changements pour la gamme "Plus" ?

La fuite, relayée par plusieurs sources concordantes, détaille une stratégie de mise à niveau différenciée. Le fleuron, le Core Ultra 9 290K Plus, conserverait la même configuration que son prédécesseur (8 P-Cores et 16 E-Cores) mais gagnerait 100 à 200 MHz sur ses fréquences Boost, avec un pic annoncé à 5,8 GHz via la technologie Thermal Velocity Boost. Une amélioration marginale qui ne devrait que peu creuser l'écart.

Les changements les plus significatifs concernent les modèles inférieurs. Le Core Ultra 7 270K Plus se verrait doté de quatre cœurs efficients (E-Cores) supplémentaires, passant à une configuration de 8P+16E, soit la même que celle du Core Ultra 9.

zDe son côté, le Core Ultra 5 250K Plus bénéficierait également de quatre E-Cores en plus (passant à 6P+12E) et d'une légère augmentation de sa fréquence maximale.

Une hiérarchie des performances potentiellement bousculée

Cette nouvelle répartition des cœurs pourrait rendre la gamme plus compétitive, mais aussi plus confuse. Avec une configuration identique, la seule véritable différence entre le Core Ultra 9 290K Plus et le Core Ultra 7 270K Plus résidera dans les fréquences de fonctionnement.

L'écart de performance risque donc d'être mince, posant la question du positionnement tarifaire et de la pertinence du modèle le plus haut de gamme.z

Pour beaucoup d'utilisateurs, le Core Ultra 7 pourrait représenter le meilleur compromis, offrant l'essentiel des capacités de son grand frère pour un coût potentiellement bien inférieur.

Le véritable gain se situe donc pour les segments Core i7 et Core i5, qui héritent d'une puissance de calcul multi-threadée accrue, à l'image de ce qu'Intel avait proposé lors du passage de la 13ème à la 14ème génération.

Le socket LGA 1851 déjà en fin de vie ?

Au-delà des cœurs et des fréquences, la série Arrow Lake Refresh apportera une autre amélioration notable : le support officiel de la mémoire DDR5 jusqu'à 7200 MT/s, contre 6400 MT/s actuellement. Cela permettra aux passionnés d'overclocking de pousser leurs configurations encore plus loin, même si les cartes mères haut de gamme actuelles dépassent déjà ces vitesses.

Toutefois, cette mise à jour se heurte à une réalité stratégique. La plateforme LGA 1851 est présentée comme une étape transitoire avant l'arrivée de Nova Lake et de son nouveau socket.

Investir aujourd'hui dans cette plateforme pourrait donc s'avérer être une impasse, limitant les possibilités d'évolution futures. Le succès commercial de ces CPU "Plus" dépendra donc crucialement de leur prix face à une offre AMD agressive et plus pérenne sur sa plateforme AM5.