La pandémie de coronavirus a au début des années 2020 aggravé une crise des composants en réalité déjà latente. En obligeant la population à rester cloîtrée chez elle, la demande en équipements électroniques de toute nature (smartphones, tablettes, consoles, ordinateurs...) a explosé soit pour se divertir soit pour télétravailler / étudier à distance.

D'autres éléments, comme des maillons faibles dans les chaînes de production et dans celles d'approvisionnement, ont amplifié le phénomène qui ne s'est résolu qu'il y a quelques trimestres.

Et déjà, une nouvelle pénurie géante de composants pourrait poindre. Les analystes du cabinet Bain & Company pensent voir les prémices d'une crise d'ampleur mondiale et provoquée par l'essor très rapide de nouvelles technologies.

L'IA, un secteur

Cette pénurie pourrait venir de l'essor très rapide de l'intelligence artificielle avec la très forte demande pour des GPU et accélérateurs IA capables d'entraîner les prochaines évolutions de l'intelligence artificielle, générative et désormais raisonnante, en attendant la superintelligence générale.

Une très forte pression est mise par les grands groupes internationaux lancés dans l'IA et les startups pour étoffer sans cesse les capacités des IA, sous peine d'une stagnation, voire d'une régression de leurs capacités.

Cette fuite en avant se joue à coups de dizaines, centaines, voire milliers de miliards de dollars et se répercute sur les gestionnaires de datacenters, sommés d'adapter leurs équipements dans un temps record pour ne pas manquer la vague IA.

Parallèlement, l'intelligence artificielle s'invite plus ouvertement dans les smartphones et les PC, nécessitant des puces dédiées ou NPU. Ces besoins croisés et massifs des centres de données et des produits grand public pourraient conduire à une nouvelle pénurie de puces, anticipe le cabinet Bain.

Un marché mondial aux nombreux points de faiblesse

Les analystes estiment qu'une augmentation de 20% de la demande mondiale en puces peut conduire à la perturbation des chaînes d'approvisionnement des semiconducteurs et que la demande en puces IA est de nature à provoquer ce déséquilibre.

Les interconnexions mondiales du secteur mais aussi les contraintes sur l'approvisionnement des matières premières du fait des tensions géopolitiques sont un autre facteur conduisant à une situation explosive.

On a pu voir récemment la Chine multiplier les restrictions d'exportations de terres rares et de métaux stratégiques très utilisés dans les semi-conducteurs, avec peu de possibilités de les contourner à court terme.

Mais qui peut résister au charme de l'IA ? Sam Altman, CEO d'OpenAI, vient de publier un billet où il promet des lendemains qui chantent grâce à l'intelligence artificielle...sous réserve de lui laisser les mains libres pour construire toujours plus d'infrastructures afin d'entraîner les IA, et donc consommer toujours plus de ressources. Mais ce vote de confiance peut-il vraiment être aveugle ?