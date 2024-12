L'année 2024 a été riche en matière d'usages autour de l'internet avec des services toujours plus utilisés (streaming, IA...) et une présence numérique des individus qui se densifie à mesure que les moyens d'accès (ordinateur, smartphone, gadgets connectés) se multiplient.

Fin d'année oblige, Cloudflare, entreprise de sécurisation et d'optimisation des performances des applications, fait le bilan de l'usage global d'internet en termes de trafic et d'usages.

Sans surprise, le trafic internet mondial a progressé en 2024, avec une hausse moyenne de 17,2% qui s'est franchement accélérée sur le second semestre. Plus localement, on peut observer de grosses variations le temps des crises (catastrophes naturelles, par exemple) comme des grandes célébrations dans certains pays.

Cloudfare note également un trafic plus que triplé pour Starlink et ses communications satellite, signe d'une tendance qui prend corps et progresse rapidement.

Google incontournable dans la recherche et les navigateurs Web

En termes d'usages, Google reste toujours, et de loin, le moteur de recherche de référence et le point d'entrée à Internet sur la totalité des plates-formes, malgré les alternatives et le danger potentiels de la recherche Web alimentée à l'IA.

Assez loin derrière, Baidu arrive en deuxième position des moteurs de recherche, essentiellement grâce à l'immense marché chinois, suivi de Bing de Microsoft sur les appareils Windows tandis que DuckDuckGo fait de la résistance sur macOS.

De même, le navigateur Google Chrome règne parmi les browsers, loin devant les autres. Cela est vrai aussi pour MacOS mais pas pour iOS où Safari, installé par défaut, se positionne devant Chrome.

Sur les smartphones, un tiers du trafic mondial passe par les iPhone et les iPad, le reste venant essentiellement d'Android. L'OS mobile de Google représente plus de 90% du trafic internet mobile dans 29 pays ou zones géographiques mais iOS peut aussi générer plus de 60% de trafic dans 8 pays ou zones géographiques.

Plus de 200 pannes majeures en 2024

Cloudfare observe également que le trafic internet mondial a connu 225 incidents majeurs en 2024 provenant majoritairement de ruptures de câbles sous-marins ou de coupures d'électricité.

Les pays les mieux connectés profitent de débits moyens à plus de 200 Mbps et un peu plus de 40% du trafic mondial vient des appareils mobiles. Il est même majoritaire dans une centaine de pays.

Concernant les menaces, Cloudfare estime à 6,5% le trafic mondial potentiellement nocif. Un tiers du trafic issu des bots vient des Etats-Unis avec 12,7% de trafic venant de l'infrastructure AWS d'Amazon et 7,8% du services Cloud de Google.

De même, 4,3% des emails analysés par les services de sécurisation de Cloudflare ont été considérés comme dangereux en 2024, qu'ils s'agisse de spam, d'emails contenant des liens vérolés ou trichant sur l'identité de l'expéditeur.