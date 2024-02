La mission IM-1 d'Intuitive Machines et son alunisseur Odysseus qui doit se poser en douceur à la surface de la Lune est dès à présent un succès. Pour la première fois, une entreprise privée a réussi à poser un engin spatial sur la Lune, préparant la possibilité de confier certaines missions à des entités autres que les agences spatiales.

Mise en orbite par un lanceur Falcon 9 de SpaceX, la mission IM-1 a pu poursuivre son périple vers la Lune sans rencontrer de difficultés. Elle a ensuite réalisé avec succès son alunissage dans la région du cratère Malapert A, plus près du pôle sud lunaire que les missions Apollo avant elle.

Odysseus peu avant l'alunissage

Là où la mission Peregrine d'Astrobotic a connu dès le départ un problème technique, tout s'est déroulé comme prévu...ou presque. Initialement, Intuitive Machines avait annoncé que son alunisseur s'était posé correctement sur ses pieds mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé en réalité.

L'alunisseur n'a pas les quatre pieds au sol

L'analyse des données révèle finalement que l'alunisseur se serait pris les pieds dans le tapis de régolithe et aurait basculé sur le côté. Le sommet serait toutefois posé sur une roche, le positionnant quasiment à l'horizontale.

Voici comment serait positionné Odysseus à la surface de la Lune

Dans cette posture imprévue, le module a tout de même pu déployer ses panneaux solaires et semble fonctionner normalement, ainsi que ses instruments scientifiques embarqués.

Les données de vol avaient montré une léger décalage des vitesses verticale et horizontale dans le dernier temps de l'alunissage. L'explication la plus probable est qu'un des pieds d'Odysseus a été gêné par un obstacle au sol (une pierre, une crevasse...) qui a fait perdre l'équilibre au module entier.

Ce n'est pas sans rappeler l'alunissage sur la tête du module japonais SLIM durant le mois de janvier, montrant que ces opérations restent difficiles à réaliser sans encombre.

La mission suit son cours malgré tout

L'analyse se poursuit pour déterminer plus précisément ce qui s'est passé. Les problèmes de dernière minute lors de l'alunissage ont par ailleurs conduit à ne pas lancer les caméras EagleCam qui devaient filmer l'alunissage d'un point de vue extérieur mais elles pourraient être bientôt activées et fournir des clichés d'Odysseus.

L'alunisseur se serait posé à un kilomètre ou deux de sa cible mais dans une zone relativement plane au sein du cratère Malapert A. La sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) devrait prendre des clichés du site d'alunissage et donner des indications sur la position précise d'Odysseus.

L'alunisseur va pouvoir fonctionner durant les neuf prochains jours avant que le Soleil n'illumine plus ses panneaux photovoltaïques et ne permette plus la recharge des batteries. Odysseus n'est pas prévu pour résister au froid nocturne lunaire et il faudra donc en tirer le maximum durant cette période d'activité.