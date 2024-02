Après l'euphorie d'un alunissage réussi en douceur pour l'alunisseur Odysseus de la mission IM-1, alors que la mission Peregrine d'Astrobotic n'a pas réussi à franchir cette étape au mois de janvier, c'est un peu la gueule de bois chez Intuitive Machines.

L'annonce de l'alunissage le 22 février dernier a été suivie quelques heures plus tard d'une mauvaise nouvelle : Odysseus ne s'est pas posée sur ses pieds et a basculé dans la dernière phase d'approche de la Lune.

Ses panneaux photvoltaïques restent suffisamment bien orientés pour capter les rayons solaires, ce qui permet de charger les batteries et de faire fonctionner certains instruments mais cela reste un coup dur pour la mission.

Un oubli malheureux

Le cours en Bourse d'Intuitive Machines, qui s'était envolé à l'annonce de l'alunissage, est soudainement revenu à la raison et il pourrait encore subir les conséquences des investigations (encore -35% en début de semaine). Ce lundi, Intuitive Machines a confirmé que le système de guidage laser qui devait fournir des informations de vol dans la dernière phase ne s'est pas déclenché.

Et pour une bonne raison : la sécurité n'a pas été désactivée avant le lancement. Or, c'est un dispositif manuel qui de ce fait ne pouvait plus être mis en service au moment critique. Il devait éjecter des mires illuminées par un laser qui auraient permis à la sonde de connaître précisément sa vitesse et son inclinaison pour un alunissage parfait.

Alunissage d'Odysseus (credit : Intuitive Machines)

Les dirigeants ont expliqué qu'ils avaient pris la décision de ne pas tenter une répétition de son activation avant le lancement, ce qui aurait coûté beaucoup de temps et d'argent. La sécurité, qui aurait été retirée lors de l'essai, est malheureusement restée en place.

L'équipe de pilotage de l'alunisseur Odysseus s'en est rendue compte quelques heures avant l'alunissage et a dû improviser une solution sans laquelle le module, privé d'informations de vol cruciales, se serait sans doute crashé à la surface.

Sur le côté, Odysseus fonctionnera moins longtemps

C'est sans doute ce qui explique l'alunissage à 1,5 kilomètre environ de sa cible et l'arrivée non optimale qui a fait basculer Odysseus sur le côté. La sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la NASA a pu repérer le site et note que l'engin s'est posé sur un terrain marqué par une pente de 12 degrés.

Selon les premières données, Odysseus a aluni avec le double de la vitesse prévue, ce qui a pu déstabiliser l'engin et contribuer à le faire basculer. Posé presque à plat car appuyé sur un rocher, l'alunisseur reste partiellement fonctionnel mais Intuitive Machines avertit que la mission IM-1 sera raccourcie à cinq jours de fonctionnelement, au lieu des 7 à 10 jours prévus dans un scénario "idéal".

L'orientation des panneaux solaires n'est pas optimale et ces derniers ne devraient plus capter assez d'énergie à partir de jeudi. La NASA, commanditaire de cette mission CLPS (mission gérée de bout en bout par une entreprise commerciale) réalisée par Intuitive Machines, est tout de même satisfaite du résultat, à savoir un alunissage en douceur, même s'il faudra sans doute revoir la conception des prochains engins cherchant à se poser sur la Lune pour éviter leur bascule.

Comme Odysseus, la sonde japonaise SLIM a basculé sur le côté au moment d'alunir mais capte suffisamment d'énergie pour continuer de communiquer avec la Terre. Elle vient de se réveiller d'un sommeil de 15 jours de nuit lunaire, à la (bonne) surprise de l'équipe de la JAXA (agence spatiale japonaise) qui la suit à distance.