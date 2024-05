Cela fait plusieurs années que l'équipementier Nokia et son laboratoire Bell Labs travaillent sur un concept de réseau de communication cellulaire 4G destiné à être déployé sur la Lune et qui pourra servir aux besoins d'un campement semi-permanent à permanent.

Après quelques retards, les composans d'un réseau 4G vont pouvoir être déployés sur la Lune à l'occasion de la mission IM-2 d'Intuitive Machines, prévue plus tard cette année.

Ce premier équipement sera déposé au niveau de la région du pôle sud de notre satellite naturel et pourra être contrôlé depuis la Terre. De nombreux éléments ont dû être pris en compte : encombrement, puissance du dispositif, résistance au difficile environnement lunaire mais aussi déploiement sans intervention de techniciens.

Un premier test décisif pour le programme Artemis et au-delà

Le "réseau dans une boîte" fera partie de l'équipement de l'alunisseur Nova-C d'Intuitive Machines et sera accompagné de deux véhicules : le rover MAPP et le hopper Micro-Nova, sorte de mini-alunisseur qui pourra faire des bonds et explorer l'intérieur des cratères, qui testeront la qualité de liaisons courte et longue distance, tout en poursuivant leur propre mission : évaluer les réserves de glace d'eau lunaire disponibles qui serviront pour la survie des astronautes mais aussi comme matière première pour faire redécoller les lanceurs depuis le sol lunaire.

Vue d'artiste de la station-relais 4G lunaire de Nokia / Bell Labs

Plutôt que de concevoir un système de communication spécifique, la NASA et Nokia se sont tournés vers les technologies de réseau cellulaire déjà déployées sur Terre avec succès.

Si ce premier déploiement est un succès, il sera possible de déployer d'autres stations relais lunaires pour élargir progressivement la couverture et permettre aux missions suivantes de profiter du réseau en place.

Une même technologie réseau sur Terre et sur la Lune

Disposer d'un réseau de communications est un élément essentiel du programme Artemis de retour des humains sur la Lune et le choix du réseau 4G va permettre d'assurer des communications bidirectionnelles, d'échanger de grands volumes de données et des vidéos en haute résolution.

La NASA imagine déjà les astronautes pouvant échanger des données scientifiques et communiquer facilement avec leur famille depuis la Lune comme s'ils étaient sur Terre et utiliser des smartphones avec toutes les applications et services connectés nécessaires à leur mission.

Et si les équipements survivent aux conditions lunaires, ils pourront servir de modèle pour équiper des zones inhospitalières de la Terre en antennes et stations relais renforcées ou être déployés sur des zones de catastrophes naturelles.

A plus long terme, ils pourront également constituer une base pour des équipements de communication déployés sur Mars, prochaine étape de la conquête humaine de l'espace après la Lune.

On notera que la NASA n'est pas seule à préparer de tels projets. La Chine a mis en place en début d'année un satellite-relais Queqiao-2 couvrant la face cachée de la Lune où se déroulera la mission Chang'e-6 de collecte et de retour d'échantillons qui doit décoller (en principe) ce 3 mai.

Les premiers éléments d'un réseau de communication et de positionnement seront mis en place à cette occasion, préparant l'établissement d'infrastructures qui pourront être réutilisées par la suite.