La mise à jour iOS 16.4 approche à grands pas pour l'iPhone. La phase bêta vient de prendre fin et Apple propose une Release Candidate d'iOS 16.4 aux développeurs. Généralement, il ne faut que quelques jours après une RC pour que la version stable soit diffusée. Sans doute pour la semaine prochaine, avec la possibilité de coller à la date de lancement d'Apple Music Classical.

Les notes de version pour iOS 16.4 mentionnent l'isolation de la voix pour les appels cellulaires, afin de donner la priorité à la voix et bloquer le bruit ambiant autour de l'utilisateur. Jusqu'à présent, Apple avait essentiellement évoqué l'isolement de la voix pour des appels FaceTime, en faisant la distinction avec la réduction de bruit en matière d'accessibilité.

En l'occurrence et depuis iOS 15, Apple explique que c'est un mode du micro pour éliminer les bruits de fond en s'appuyant sur l'apprentissage automatique pour faire ressortir les voix. Un mode Large spectre du micro permet pour sa part de capter tous les sons environnants. A priori, ce dernier mode ne sera pas disponible pour les appels cellulaires, du moins dans un premier temps.

Notifications avec les applis web sur l'écran d'accueil

Le mode actuel d'isolement de la voix (pour les appels FaceTime) est disponible sur des modèles d'iPhone compatibles allant de l'iPhone SE (2e génération) ou iPhone XR, jusqu'aux iPhone 14. Avec iOS 16.4, une autre nouveauté sera le support des notifications pour les applications web ajoutées à l'écran d'accueil de l'iPhone.

Les notifications des applications web sont similaires aux notifications des autres applications. La gestion des autorisations peut se faire par application web dans les paramètres pour les notifications. La prise en charge de Web Push pour iOS (et iPadOS) avait été annoncée dès la sortie d'iOS 16. Elle deviendra donc effective avec iOS 16.4.

Également pour iOS 16.4

Pour les modèles d'iPhone 14 et iPhone 14 Pro, iOS 16.4 apportera de nouvelles optimisations concernant la détection des accidents. Parfois trop sensible et avec des faux positifs lors de certaines activités, cette détection avait déjà bénéficié d'optimisations dans le cadre d'iOS 16.3.1.

iOS 16.4 comprend en outre de nouveaux émojis en rapport avec la version 15.0 d'Unicode introduite en septembre, une nouvelle architecture pour l'application Maison (Home). Avec des accessoires pour le foyer compatibles Matter, iOS 16.4 permet de les mettre à jour de manière manuelle ou automatique, directement par l'application.

L'album Doublons de Photos étendra en outre la détection des photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud.