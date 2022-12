Ce n'est pas encore iOS 16.2, mais une mise à jour iOS 16.1.2 que livre Apple. Elle est annoncée pour une meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil (sans plus de précision) et des optimisations de la détection des accidents. Ces optimisations concernent directement les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Avec SOS d'urgence par satellite pour envoyer un message aux services d'urgence quand il n'y a pas de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi (une possibilité qui débarque en France ce mois-ci), la détection des accidents est une nouveauté des derniers iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) qui est activée par défaut.

Elle s'appuie sur un accéléromètre bicœur capable de détecter les accélérations jusqu'à 256 g (force g) et un gyroscope à plage dynamique élevée. Entrent également en jeu le GPS, le baromètre et le micro, avec des algorithmes pour détecter précisément un accident.

Selon Apple, la fonctionnalité de détection des accidents est conçue pour détecter " les accidents de voiture graves, notamment les collisions frontales, latérales ou par l'arrière, ainsi que les tonneaux, impliquant des berlines, des minivans, des SUV, des camionnettes et d'autres véhicules de tourisme. "

Après des rapports de faux positifs

Quand un accident de voiture grave est détecté, l'iPhone émet une alarme et affiche une alerte. Au bout de 20 secondes, un appel automatique aux services d'urgence est lancé. Entre-temps, l'utilisateur peut le faire manuellement ou annuler l'appel. Le cas échéant, des contacts d'urgence ajoutés peuvent recevoir un message. L'appareil peut en outre afficher la fiche médicale.

Des utilisateurs se sont toutefois plaints de faux positifs avec la détection des accidents susceptibles de se déclencher hors du cadre d'accidents de voiture et dans des situations sans danger. Les accélérations et décélérations sur des montagnes russes dans des parcs d'attraction ont par exemple pu tromper les capteurs et le système.

Il n'est pas clair si c'est un point qu'améliore spécifiquement iOS 16.1.2, en sachant que la fonctionnalité peut être désactivée si besoin. À souligner par ailleurs une incertitude sur la correction de vulnérabilités de sécurité, avec des détails qui seront disponibles bientôt d'après Apple. Il est cependant à noter que la publication d'iOS 16.1.2 n'est pas accompagnée d'autres mises à jour pour les systèmes d'exploitation d'Apple, comme c'est habituellement le cas.

Bientôt avec iOS 16.2

Une mise à jour iOS 16.2 devrait être proposée vers mi-décembre, avec des améliorations pour les Activités en direct, une refonte de l'application Home (Maison) après le support de Matter dans iOS 16.1, deux nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage en lien avec la santé pour l'application Sommeil et Traitements (suivi du sommeil et médicaments).

iOS 16.2 ajoutera l'application de tableau blanc Freeform axée sur la productivité et la collaboration pour prendre des notes, partager des fichiers, insérer des URL, des documents, des vidéos et des contenus audio.

De nouvelles options pour l'écran Always On avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront en outre proposées. Elles permettront de désactiver le fond d'écran et les notifications, tandis que le design sera véritablement noir - et donc moins lumineux - à côté des widgets de l'écran de verrouillage et de l'heure.