Chaque sortie d'iOS amène son lot de débats, mais celui qui agite la communauté depuis le lancement d'iOS 26 le 15 septembre est d'un autre genre. Au-delà des traditionnelles plaintes sur l'autonomie, des témoignages de plus en plus nombreux sur des forums comme Reddit font état d'un inconfort physique bien réel : vertiges, nausées et fatigue oculaire.

Le coupable ? "Liquid Glass", la nouvelle interface visuelle d'Apple, qui semble avoir des effets secondaires pour le moins déroutants.

Qu'est-ce qui provoque cette étrange sensation de vertige ?

Le design Liquid Glass, introduit avec iOS 26, s'inspire de l'esthétique du casque Vision Pro en jouant sur des effets de transparence, de réfraction et de relief. Pour donner une impression de profondeur, Apple a ajouté un subtil halo lumineux sur les bords supérieur gauche et inférieur droit des icônes.

Une idée intéressante sur le papier, mais qui tourne au vinaigre en mode sombre. Sur un fond d'écran noir, cet éclairage asymétrique crée une illusion d'optique puissante : le cerveau interprète les icônes comme si elles étaient inclinées ou "tordues". Cette perception d'un déséquilibre visuel constant est ce qui déclenche, chez les personnes les plus sensibles, des symptômes proches du mal des transports.

L'ambition esthétique d'Apple face aux limites de l'accessibilité ?

Avec Liquid Glass, Apple a voulu créer une interface plus immersive, une sorte de pont entre le monde physique et le numérique. Cependant, cette recherche d'esthétique semble avoir mis de côté un principe essentiel de l'ergonomie : la stabilité visuelle. Apple est souvent critiqué pour ses décisions de design qui

favorisent l'esthétique au détriment de l'accessibilité. On se rappelle des animations considérées comme trop rapides d'iOS 7 qui avaient déjà suscité l'inconfort de quelques utilisateurs. Cet épisode récent ravive la discussion sur le devoir des concepteurs de garantir que leurs interfaces demeurent agréables pour un large public, y compris pour ceux qui éprouvent des troubles vestibulaires.

Comment résoudre le problème en attendant que la mise à jour d'Apple soit disponible ?

Actuellement, Apple n'a pas encore fait de déclaration officielle à ce propos. Dans l'attente d'une éventuelle mise à jour, les utilisateurs concernés ont déniché diverses solutions pour réduire, voire supprimer, cette nuisance visuelle. Si vous êtes parmi ceux qui ressentent comme un « mal de mer » sur leur écran d'accueil, voici quelques remèdes possibles :

Désactiver le mode sombre : C'est l'option la plus radicale et la plus efficace, l'illusion étant presque nulle en mode clair.

C'est l'option la plus radicale et la plus efficace, l'illusion étant presque nulle en mode clair. Modifier l'arrière-plan : Choisissez un fond d'écran plus coloré ou texturé. L'effet de flottement des icônes est fortement accentué par les fonds unis et sombres.

Choisissez un fond d'écran plus coloré ou texturé. L'effet de flottement des icônes est fortement accentué par les fonds unis et sombres. Ajuster les réglages d'accessibilité : C'est la méthode la plus fine. Allez dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte et activez les options "Réduire la transparence" et "Augmenter le contraste". Cela neutralise une grande partie des effets de halo responsables de l'illusion.

Ces manipulations devraient vous permettre de retrouver un confort d'utilisation en attendant qu'Apple revoie sa copie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce problème de vertiges est-il largement répandu ?

Il est difficile de quantifier le phénomène, mais il n'est pas isolé. Les discussions sur Reddit comptent des centaines de témoignages, et plusieurs médias américains ont relayé l'information. Tout le monde ne perçoit pas l'illusion de la même manière, mais pour une frange non négligeable d'utilisateurs, la gêne est bien réelle et invalidante au quotidien.

S'agit-il d'un bug ou d'une décision de conception délibérée ?

L'utilisation délibérée d'effets de relief et de halos lumineux est une décision stylistique prise par Apple. Le souci est que cette visée esthétique engendre un effet secondaire indésirable (l'illusion de pente) qui affecte l'accessibilité. Ce n'est donc pas un bug au sens traditionnel, mais plutôt une défaillance de conception liée à l'expérience utilisateur.

Est-il probable qu'Apple fournisse une solution rapidement ?

Traditionnellement, Apple a tendance à être assez réactif lorsqu'on signale des problèmes d'accessibilité de cette envergure. Il est fort probable qu'une prochaine mise à jour mineure (comme iOS 26.0.1) atténue les effets de Liquid Glass en mode sombre, ou offre une option pour les désactiver entièrement.