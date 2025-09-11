Apple continue sa marche vers l’autonomie technologique avec le lancement du modem C1X et de la puce réseau N1 dans le nouvel iPhone Air de la gamme iPhone 17.

Ces deux composants maison marquent une étape clé, non seulement en matière de performance, mais aussi d’économie d’énergie et d’intégration du smartphone dans l’écosystème connecté.

Plus rapide, plus efficace, et doté de nouvelles fonctions sans fil, cet ensemble inédit illustre la volonté d’Apple de contrôler tous les éléments du fonctionnement de ses appareils, tout en offrant une expérience utilisateur améliorée et adaptée aux besoins actuels.

Un modem C1X deux fois plus rapide pour une meilleure autonomie

Apple a poursuivi sa stratégie modem en équipant l’iPhone Air de son nouveau modem 5G maison, le C1X, successeur direct du modem C1 découvert sur l’iPhone 16e.

Cette puce promet des débits doublés tout en utilisant les mêmes standards cellulaires, notamment la 5G sub-6 GHz répandue en Europe. Cette nouvelle génération de modem se distingue par une consommation énergétique réduite d’environ 30% par rapport au modem Qualcomm des iPhone 16 Pro, ce qui contribue à prolonger l’autonomie.

Cette optimisation s’avère décisive pour l’iPhone Air qui, avec son design ultra-fin (à peine 5,6 mm d’épaisseur), ne dispose pas d’une batterie très large. Pourtant, grâce au C1X, il atteint une autonomie annoncée respectable de 27 heures en lecture vidéo, dépassant même l’iPhone 16e.

Néanmoins, Apple a fait le choix de ne pas intégrer la 5G mmWave, offrant des débits plus importants mais limitée géographiquement (principalement aux grandes villes américaines), afin de privilégier la fiabilité et la simplicité de la connectivité 5G, surtout en zones urbaines classiques.

La puce N1 : une nouvelle ère pour le Wi-Fi et le Bluetooth

Parallèlement au modem C1X, Apple intègre la puce N1 qui remplace les composants de connectivité tiers, précédemment fournis notamment par Broadcom. Cette nouvelle puce maison a l'avantage de prendre en charge les toutes dernières normes :

Wi-Fi 7 avec MIMO 2x2, pour des débits et une gestion du réseau améliorés

avec MIMO 2x2, pour des débits et une gestion du réseau améliorés Bluetooth 6 , qui promet moins d’interférences, une latence réduite et une meilleure autonomie pour les accessoires

, qui promet moins d’interférences, une latence réduite et une meilleure autonomie pour les accessoires Le protocole Thread, crucial pour contrôler les appareils connectés dans la maison intelligente

Cette intégration permet une meilleure synergie entre le matériel et les fonctions logicielles, ce qui se traduit par une fiabilité accrue, notamment pour AirDrop ou le partage de connexion, ainsi qu’une meilleure gestion énergétique. Le N1 est présent sur l’ensemble des modèles iPhone 17, y compris l’iPhone Air.

Une montée en puissance vers l’indépendance technologique

L’apparition du C1X et du N1 témoigne de la stratégie d’Apple visant à se détacher progressivement des fournisseurs externes comme Qualcomm ou Broadcom. Cette maîtrise accrue des composants essentiels permet à Apple de concevoir des puces parfaitement adaptées à ses besoins, pour maximiser les performances tout en maîtrisant l’impact sur la batterie.

Apple semble préparer une généralisation de ces technologies maison sur toute sa gamme, avec des évolutions attendues pour 2026, comme le modem C2 qui pourrait intégrer la 5G mmWave.

Quelles conséquences pour l’utilisateur et le futur ?

Les innovations apportées par le modem C1X et la puce N1 promettent une expérience réseau plus fluide, avec une autonomie améliorée, un meilleur contrôle des connexions sans fil et une intégration optimisée à l’écosystème Apple.

La prise en charge du Thread positionne aussi l’iPhone Air comme un hub potentiel de la maison connectée, renforçant son rôle au cœur de l’expérience utilisateur.

L'iPhone Air ne se distingue donc pas seulement par son style ultrafin et l'intégration de son capteur photo dans un bandeau mais aussi par ses puces embarquées qui préparent une généralisation de ces composants custom à toute la gamme dans les générations à venir.