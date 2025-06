Un défaut de plus de quinze ans est sur le point de disparaître pour les utilisateurs d'iPhone. Depuis l'introduction de la fonction copier-coller sur iPhone OS 3 en 2009, son comportement au sein de l'application Messages est resté inexplicablement rigide. Jusqu'à présent, impossible d'isoler une phrase, une adresse ou un numéro de téléphone au sein d'une bulle de conversation. Il fallait copier l'intégralité du message, le coller dans le champ de saisie ou une autre application, pour enfin pouvoir extraire le segment désiré.

Avec la prochaine version de son système d'exploitation, iOS 26, Apple y met enfin un terme. Cette mise à jour, bien que modeste en apparence, va considérablement simplifier l'usage quotidien de millions d'utilisateurs en introduisant enfin la sélection de texte partielle dans iMessage.

Un héritage de frustration depuis 2009

Pour comprendre pourquoi ce changement est si attendu, il faut remonter aux origines. Lorsque Apple a finalement introduit le copier-coller sur son système mobile en 2009, la fonctionnalité était une avancée majeure. Pourtant, au fil des ans, alors que l'ensemble du système d'exploitation gagnait en flexibilité, l'application Messages est restée bloquée dans le passé. Cette limitation était d'autant plus déroutante qu'elle n'existait que sur l'iPhone. Sur un Mac, l'application Messages a toujours permis de surligner et de copier n'importe quelle partie d'un texte avec la souris, comme dans n'importe quel éditeur de texte.

Cette différence de traitement entre les plateformes a contraint les utilisateurs d'iPhone à développer des stratégies de contournement parfois laborieuses. Les deux méthodes les plus courantes étaient soit de glisser-déposer le message complet dans la zone de composition pour pouvoir ensuite y éditer le texte, soit de réaliser une capture d'écran pour utiliser la fonction "Texte en direct" afin de reconnaître et d'extraire l'information. Ces manipulations, bien que fonctionnelles, représentaient une perte de temps et une source d'agacement pour une action qui aurait dû être instantanée.

La nouvelle méthode de sélection, étape par étape

Avec iOS 26, Apple propose une nouvelle méthode pour enfin sélectionner du texte spécifiquement. La manipulation, bien que représentant un immense progrès, n'est pas forcément la plus intuitive au premier abord et demande un petit temps d'adaptation. Voici la marche à suivre, telle qu'elle se présente dans les versions bêtas actuelles :

Effectuez un appui long sur la bulle de message que vous souhaitez éditer. Un menu contextuel apparaît au-dessus du message. Appuyez sur la nouvelle option "Sélectionner". Le texte complet du message se met alors en surbrillance, avec deux poignées de sélection bleues, une au début et une à la fin. Il vous suffit alors d'ajuster ces poignées pour encadrer précisément la portion de texte que vous désirez copier.

Une fois votre sélection faite, un nouveau menu s'affiche pour vous permettre de copier le texte, mais aussi d'effectuer d'autres actions.

Une implémentation encore perfectible

Si cette nouvelle fonctionnalité est une avancée bienvenue, son exécution dans les bêtas actuelles n'est pas exempte de défauts.

Plusieurs testeurs ont en effet remarqué un petit problème d'ergonomie qui peut rendre la manipulation agaçante. Lors de l'ajustement de la sélection, la poignée supérieure se trouve très près de la bulle d'options qui s'affiche au-dessus du texte (Copier, Rechercher, etc.). Il est donc assez facile d'appuyer involontairement sur une de ces options en essayant de déplacer la poignée, ce qui annule la manipulation. Cependant, iOS 26 n'en est qu'à sa deuxième version bêta pour les développeurs. Les équipes d'Apple ont encore plusieurs semaines, jusqu'à la sortie finale cet automne, pour rectifier le tir afin de rendre l'expérience plus fluide et agréable.

Bien plus qu'un simple copier-coller

L'autre bonne nouvelle est que cette capacité inédite de sélection débloque bien plus que la simple copie de texte : une fois votre segment de texte surligné, iOS 26 vous propose une palette d'outils contextuels pour interagir directement avec l'information. Outre l'option "Copier", vous pourrez :

L ancer une recherche sur le web ou dans votre appareil à partir du texte sélectionné.

ou dans votre appareil à partir du texte sélectionné. Utiliser l'outil de traduction intégré d'Apple pour convertir instantanément le passage dans une autre langue.

pour convertir instantanément le passage dans une autre langue. Accéder aux nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple pour reformuler, résumer ou analyser le texte.

Un bouton fléché sur la droite du menu donne accès à encore plus d'options, comme le partage direct du segment sélectionné vers une autre application. Cette intégration transforme une simple correction en un véritable outil de productivité au sein même de vos conversations.

Apple rattrape enfin son retard

En définitive, avec cette fonctionnalité, Apple ne fait que rattraper son retard sur la concurrence. Des applications de messagerie populaires comme WhatsApp ou Telegram proposent depuis longtemps la possibilité de sélectionner une partie d'un message. L'arrivée de cette option dans iMessage aligne enfin l'application sur les standards du marché en 2025, mettant fin à une incohérence qui n'avait que trop duré.