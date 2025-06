Lors de la WWDC 2025, Apple a dévoilé la nouvelle application Téléphone d’iOS 26, marquant une transformation majeure de cette app, dont l’interface n’avait que très peu évolué depuis l’iPhone original en 2007. Le design classique laisse place à une interface épurée et repensée, avec notamment un système de messagerie vocale en temps réel et une nouvelle fonctionnalité baptisée Hold Assist, qui promet d’être particulièrement utile.

La mise à jour d’iOS 26, présentée lors de la WWDC, se distingue surtout par une refonte totale de l’application Téléphone, la plus importante depuis la création de l’iPhone. Jusqu’à présent, l’application reposait sur une interface divisée en cinq onglets (Favoris, Récents, Contacts, Clavier et Messagerie), une organisation qui a peu changé au fil des années.

Avec le lancement du nouveau design « Liquid Glass », qui rend l’interface plus centrée sur le contenu, Apple rompt avec cette structure. L’application Téléphone d’iOS 26 propose désormais une mise en page unifiée qui regroupe les favoris, les appels récents et les messages vocaux en un seul et même espace, simplifiant ainsi la navigation. Le bas de l’écran affiche désormais uniquement trois sections : Appels, Contacts et Clavier, pour une utilisation plus claire et fluide.

Interface actuelle de l'application Téléphone de l'iPhone

Par ailleurs, deux nouveautés pratiques sont introduites. La première vise à lutter contre les appels indésirables : un nouveau bouton permet de lancer un message d’attente, invitant les appelants à laisser un message d’identification avant que la communication ne soit acceptée. Cela donne à l’utilisateur la possibilité de choisir s’il souhaite décrocher ou ignorer l’appel.

La seconde, la fonction Hold Assist (ou « assistance pendant la mise en attente »), s’adresse aux utilisateurs mis en attente lors d’appels avec un service client. Plutôt que de rester à écouter la musique d’attente pendant de longues minutes, l’iPhone détectera la musique et gardera la ligne ouverte à votre place. Vous serez alerté dès qu’un conseiller sera disponible. Cette fonction s’active via un bouton dédié dans la fenêtre d’appel.

Apple a toutefois prévu de laisser la possibilité aux utilisateurs de conserver l’ancienne interface via un réglage s'ils le souhaitent.

Ces fonctionnalités sont déjà accessibles via la première version bêta destinée aux développeurs d’iOS 26 et une bêta publique est prévue le mois prochain, avec une version finale attendue à l’automne.