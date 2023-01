C'est dans le courant de cette semaine - sans doute ce lundi - qu'Apple a officiellement prévu de publier iOS 16.3. La mise à jour pour l'iPhone devrait être accompagnée d'autres mises à jour pour les systèmes d'exploitation du groupe, avec iPadOS 16.3, macOS 13.2, watchOS 9.3 et tvOS 16.3.

iOS 16.3 se mettra au diapason du nouveau HomePod, en apportant une compatibilité avec cette enceinte connectée grand format de 2e génération. La compatibilité couvrira notamment l'utilisation de Handoff et avec la technologie Ultra Wideband pour le transfert de contenu d'un iPhone.

À souligner toutefois que si le nouveau HomePod est actuellement proposé en précommande, il ne sera disponible qu'à partir du vendredi 3 février.

Clés de sécurité physiques et chiffrement de bout en bout iCloud étendu

La sortie d'iOS 16.3 viendra avec l'activation des clés de sécurité pour Apple ID. Dans le cadre d'une procédure d'authentification à deux facteurs, elle permettra aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte avec l'obligation d'une clé de sécurité physique.

Ce deuxième facteur d'authentification pourra se substituer à un code de validation provenant d'un autre appareil. Apple n'a cependant pas l'intention pour le moment de proposer ses propres clés de sécurité physiques. Il s'agira de clés de sécurité certifiées FIDO et par exemple, des clés NFC. Deux clés de sécurité compatibles seront requises pour pallier l'éventualité de la perte d'une clé.

Avec iOS 16.3, ce sera en outre le coup d'envoi à l'échelle mondiale de la protection avancée des données pour iCloud, après ses débuts fin 2022 pour les utilisateurs aux États-Unis. Pour le service de stockage iCloud, le chiffrement de bout en bout est étendu dans le but de prendre en charge davantage de types de données, dont les sauvegardes iCloud, Notes et Photos. Pour des questions d'interopérabilité avec les autres systèmes, iCloud Mail, les contacts et le calendrier font exception.

Apple a aussi prévu la vérification des clés de contact pour iMessage (à droite)

Des corrections et des améliorations

iOS 16.3 n'omet pas une série de corrections. Parmi ceux-ci, un problème de fond d'écran pouvant apparaître noir sur l'écran de verrouillage, des lignes horizontales temporaires lors de la sortie de veille de l'iPhone 14 Pro Max.

Pour la fonctionnalité d'appel d'urgence, il sera par ailleurs nécessaire de maintenir enfoncé le bouton latéral et l'un des boutons de volume (haut ou bas), puis relâcher afin d'éviter des appels d'urgence par inadvertance.