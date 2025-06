Voici en premier l'écran PC gaming AOC AGON PRO AG276QZD2.

Il est doté d'une dalle OLED de 27 pouces avec une résolution QHD de 2560 x 1440 pixels ultra-détaillée, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 240Hz assurant une fluidité exceptionnelle, même dans les scènes les plus rapides.

Avec une luminosité impressionnante de 1000 cd/m², l'écran offre un affichage éclatant, parfaitement lisible dans toutes les conditions. Son traitement anti-reflets renforce encore le confort visuel, même en environnement lumineux.

L'AG276QZD2 est également inclinable et peut être utilisé en mode portrait, ce qui le rend aussi bien adapté au gaming qu’au travail multitâche.

L'AG276QZD2 est disponible à prix réduit.



