On commence avec la montre connectée OnePlus Watch 3.

Solide, elle est conçue pour durer grâce à un boîtier en acier inoxydable, une lunette en alliage de titane et un verre saphir 2D qui protège efficacement son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce. Celui-ci affiche jusqu’à 2 200 nits de luminosité, garantissant une lecture parfaite même en plein soleil, tandis que la navigation reste fluide grâce à une couronne rotative intuitive.

À l’intérieur, elle embarque une double architecture mêlant le processeur Snapdragon W5 à une puce secondaire BES2800 MCU, pour une gestion intelligente de la consommation énergétique. Ce duo, épaulé par Wear OS 5 et un système RTOS, assure à la fois fluidité et autonomie : jusqu’à 5 jours d’usage classique et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie. Une charge rapide permet d’ailleurs de récupérer une journée d’autonomie en à peine 10 minutes.

Pensée pour le suivi de la santé, la montre propose des outils avancés comme un ECG, un capteur SpO2, un thermomètre corporel, ainsi que le suivi du sommeil, du stress et de la santé vasculaire. Un bilan express de 60 secondes et la fonction « 360 Corps et Esprit » permettent de dresser un aperçu global du bien-être.

Côté sport, plus de 100 modes sont disponibles, dont 11 disciplines professionnelles, avec un positionnement d’une extrême précision grâce au GPS double fréquence L1+L5. La montre donne également accès au Google Play Store, prend en charge les paiements sans contact via Google Wallet, et permet de passer des appels Bluetooth grâce à son micro et haut-parleur intégrés.

Enfin, elle bénéficie d’une certification IP68 et 5 ATM, garantissant une résistance à la poussière et à l’eau jusqu’à 50 mètres, et répond aux exigences de la norme militaire MIL-STD-810H pour une robustesse à toute épreuve.

Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre test de la OnePlus Watch 3.

Retrouvez la OnePlus Watch 3 en noir ou vert à 181,52 € avec le code FRSS30 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.



On enchaîne avec le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra.

Il propose une résolution native en Full HD 1080p, une luminosité de 500 lumens ANSI et peut projeter une image jusqu’à 180 pouces. Il dispose de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que la mise au point automatique, la correction de trapèze et l’évitement des obstacles, assurant des images nettes quelles que soient les conditions.

Son support à cardan autorise une inclinaison jusqu’à 120°, parfaite pour projeter au mur comme au plafond, et permet un ajustement horizontal sur 360°.

La source lumineuse du T2 Ultra, d'une puissance de 500 lumens, offre une longévité allant jusqu’à 20 000 heures. Côté multimédia, il embarque nativement des applications comme Netflix, YouTube et Disney+, tout en prenant en charge Chromecast et Google Assistant. Sa connectivité est complète avec du WiFi double bande, un port HDMI et un port USB, pour une grande polyvalence d’usage.

L'appareil intègre également deux haut-parleurs de 5 W, dotés d’un double diaphragme pour des basses renforcées et une ambiance sonore immersive. Son moteur optique scellé le protège efficacement de la poussière, maintenant ainsi une qualité d’image constante. Enfin, avec un niveau sonore inférieur à 30 dB, le T2 Ultra fonctionne en toute discrétion.

Vous pouvez obtenir le Wanbo T2 Ultra à 169 € grâce au code NNNT2FR sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Et enfin, on termine avec le drone DJI Mini 4K.

Léger (moins de 249 g) et certifié C0 selon les normes européennes, il propose des fonctions intuitives comme le décollage et l’atterrissage en un clic, le retour automatique (RTH), un vol stationnaire stable ainsi qu’un pilotage simplifié. L’application dédiée intègre également des tutoriels pour faciliter la prise en main.

Côté image, le drone filme en 4K ultra-HD, même en basse lumière, grâce à sa nacelle motorisée à 3 axes, assurant des vidéos fluides et stables.

Conçu pour affronter des vents allant jusqu’à 38 km/h (niveau 5), le DJI Mini 4K peut atteindre une altitude de 4 000 mètres et bénéficie d’une portée de transmission allant jusqu’à 10 km, soutenu par des moteurs sans balais puissants.

Il propose également plusieurs modes de vol automatiques : Spirale, Dronie, Fusée, Cercle et Boomerang, pour créer facilement des séquences spectaculaires.

Le drone est fourni avec la radiocommande RC-N1C et une batterie offrant jusqu’à 31 minutes d’autonomie.

Retrouvez le Bundle DJI Mini 4K à 329 € au lieu de 389 € (prix officiel), soit une remise de 15 % sur Amazon.

