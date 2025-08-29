Jusqu’au 28 septembre, Darty et la Fnac célèbrent la rentrée avec de grandes promotions, offrant jusqu’à -30 % de réduction sur l’informatique, l’électroménager, les objets connectés, la téléphonie, le reconditionné et bien plus encore.
Et chez Darty, une offre spéciale vous attend jusqu'au 31/08 : une carte cadeau de 15 € offerte pour tout achat dans certains univers :
- Dès 150 € avec le code DARTY150 pour le Petit électroménager, Son, Objets connectés, Mobilité Urbaine, Imprimantes et Tablettes Android,
- Dès 450 € avec le code DARTY450 pour le Gros électroménager, TV-Vidéo, Informatique, Téléphonie et Prise de vue.
Voici 10 offres incontournables à ne pas rater cette semaine !
TOP 10 de la rentrée Fnac / Darty
- Enceinte portable Bluetooth Bose SoundLink Flex II à 129,99 € soit -27% (10W RMS, autonomie jusqu'à 12h, IP67, Bluetooth 5.3, son stéréo, détection de l’orientation avec réglage automatique de l’égaliseur...)
- Machine à espresso avec broyeur Delonghi Magnifica S ECAM21113B à 299,99 € soit -19% (molette de réglage d'intensité, buse vapeur, 13 finesses de mouture, mémorisation des préférences, 2 tasses simultanées, température réglable...)
- iPad 11" A16 128 Go WiFi 2025 à 379,99 € soit -7% + 15 € en carte cadeau Darty avec le code DARTY150
- TV QLED Philips 4K UHD Ambilight 43PUS8400/12 2025 - 43" à 399,99 € soit -20% + 15 € en carte cadeau Darty avec le code DARTY150
- Barre de son JBL Bar 500 à 399,99 € soit -38% + 15 € en carte cadeau Darty avec le code DARTY150 (590W, son surround 3D MultiBeam, Dolby Atmos, technologie PureVoice, caisson de basses sans fil 10", HDMI eARC, Wi-Fi, AirPlay...)
- Drone DJI Flip Fly More Combo RC 2 GL à 659,99 € soit -15% (avec radiocommande, capteur d'image 1/1,3" 48MP, vidéo 4K/60 ips HDR, vidéos verticales 2,7K, protections d'hélice à couverture complète, suivi de sujets...)
- Pack Lenovo Yoga Tab Plus 256 Go + Clavier + Stylet à 699,99 € soit -22% + 15 € en carte cadeau Darty avec le code DARTY450 (12,7" 3K 144Hz, RAM 16 Go LPDDR5x, Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm Hexagon NPU, Lenovo AI Now, 6 haut-parleurs avec son Harman Kardon, Dolby Atmos,
10200 mAh, WiFi, Bluetooth...)
- Écran PC gaming incurvé Lenovo Legion Pro 34WD-10 OLED à 799,99 € soit -33% (34" UWQHD 3440 x 1440 px, dalle OLED, 240Hz, 0,03ms, FreeSync Premium Pro / Adaptive Sync, HDR, 275 cd/m², 1500000:1)
- PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW à 999,99 € soit -29% (16" IPS WUXGA 1920 x 1200 px, 180Hz, Ryzen 7 260 8 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, RTX 5060, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 32 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E)
- PC portable 2-en-1 HP OmniBook X Flip NGAI 14-fm0000nf à 1 069,99 € soit -18% (écran tactile 14" 3K OLED 120Hz, verre Corning Gorilla 3, Core Ultra 7 258V 8 cœurs jusqu’à 4,8 GHz, graphiques Intel Arc, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, Windows 11 Famille)
