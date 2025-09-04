La Rentrée Boulanger continue jusqu'au 23/09, avec en plus deux offres spéciales proposées en ce moment :
- Jusqu'au 8 septembre : 70 € de remise immédiate dès 700 € d'achat sur une sélection de TV et vidéoprojecteurs
- Jusqu'au 8 septembre : 100 € de remise immédiate sur une sélection de PC portables gaming avec le code GAMER100
Voici un top 10 des meilleures réductions piochées sur le site cette semaine !
TOP 10 Boulanger du moment
- Écran PC gaming incurvé KTC H32S17F à 175,99 € (prix officiel 239,99 €) (31" FHD, dalle VA, 240Hz, 3 ms, HDR10, courbure 1500R, compatibilité FreeSync / G-Sync, DCI-P3 98%, sRGB 125 %, 350 cd/m², 3500:1)
- Aspirateur laveur Rowenta X Clean 4 GZ5035WO à 249 € soit -45% (autonomie 50 mins, brossette latérale intégrée, détection de la saleté avec ajustement automatique de la puissance d'aspiration et du débit d'eau)
- Pack Motorola Edge 60 Fusion Gris 256 Go + MotoBuds Plus à 329,99 € soit -18% (6,6" pOLED 120Hz, HDR10, 3 capteurs photo IA avec principal 50MP, Dimensity 7300 8 cœurs jusqu'à 2,5 GHz, 5200 mAh, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, IP68 / IP69)
- Pack Samsung Galaxy Watch8 40mm BT Argent à 379,99 € + 2ème bracelet Confort Bleu Nuit offert + Jusqu'à 100 € de remise pour les membres Club+ + Balance connectée offerte par Samsung jusqu'au 30/09 (verre saphir, appels Bluetooth, musique au poignet, Gemini, charge vasculaire pendant le sommeil, santé métabolique, coach personnel, alertes d'inactivité, mesure du niveau d'antioxydants, notifications d'arythmie...)
- Trottinette électrique Urbanglide E-CROSS DUO à 549,99 € soit -8% (et prix officiel 649,99 €) (double moteur 2x 800W, autonomie 60 km, pneus tout-terrain 10", clignotants, large plateau de 20 cm, poignées rabattables, double frein à disque, suspensions x6...)
- Pack Asus Vivobook S1607QAMB107W Copilot+PC + souris sans fil + sac à dos à 599,99 € soit -25% + M365 Personnel offert (16" IPS WUXGA 1920 x 1200, Snapdragon X1 SE 26 100 jusqu'à 4,5 GHz, RAM 16 Go LPDDR5X, SSD 512 Go, Adreno GPU, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
- iPad Air 11" M3 128 Go 2025 à 639,99 € (-11%)
- Vidéoprojecteur home cinéma XGIMI Horizon Pro 4K à 829 € avec la remise automatique de -70 € (1500 lumens ISO, écran géant jusqu'à 200", 2 haut-parleurs Harman Kardon 8W, alignement automatique de l'écran, détection d'obstacles, Android TV...)
- PC portable gaming HP Victus 15-fb3003nf Copilot+ à 949,99 € avec le code GAMER100 (15,6" FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340 jusqu'à 4,8 GHz, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WiFi 6, Bluetooth 5.4, FreeSync Premium, DTS:X Ultra...)
- TV OLED evo AI LG 55C5 4K 2025 - 55" à 1 229 € avec la remise automatique de -70 €
