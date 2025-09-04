Mecpow, spécialiste des graveurs laser alliant puissance et fiabilité, conçoit des machines adaptées à tous les niveaux, des débutants aux professionnels. Actuellement, quatre de ses modèles les plus populaires, de 10 W à 40 W, bénéficient de promotions et permettent de travailler sur une grande diversité de matériaux (bois, acrylique, métal, cuir, tissu, voire aliments), offrant la possibilité de personnaliser des objets, de créer des pièces uniques ou de mener à bien des projets complexes.

Mecpow X3 Pro 10W

Grâce à son laser à diode de 10 W associé à un système d’assistance pneumatique, le Mecpow X3 Pro améliore considérablement sa capacité de coupe tout en garantissant une grande précision. Avec un point compressé de 0,06 x 0,08 mm et une précision de 0,01 mm, il permet des gravures fines et profondes, capables de découper jusqu’à 20 mm de bois et 15 mm d’acrylique.

La sécurité est au cœur de sa conception grâce à un détecteur de flamme, une alarme d’inclinaison, des interrupteurs de fin de course, une serrure de protection, un bouton d’arrêt d’urgence et un écran de protection laser, avec lunettes fournies. Sa pompe à air réglable de 30 L/min garantit une découpe plus nette tout en limitant les risques d’incendie, la fumée et les odeurs, tandis que la mise au point fixe simplifie considérablement les réglages.

Polyvalent et compatible avec LaserGRBL et LightBurn, le X3 Pro prend en charge de nombreux formats de fichiers et permet de travailler sur une grande variété de matériaux comme le bois, l’acrylique, le cuir, le tissu ou encore l’acier inoxydable.

Le Mecpow X3 Pro 10W est disponible à 189 € grâce au code MECPOW10 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la France.

Mecpow X5 22W

Compact et portable, il offre une vitesse de gravure exceptionnelle pouvant atteindre 28 000 mm/min, tout en garantissant une grande finesse grâce à son point laser de 0,08 x 0,1 mm. Sa tête laser de 22 W triple la puissance de coupe par rapport aux modèles classiques équipés de modules de 5 à 10 W : il est capable de traverser en un seul passage des planches de bois de 10 mm, de l’acrylique noir de 8 mm ou même de fines feuilles d’acier inoxydable de 0,08 mm.

Son système d’assistance pneumatique automatique assure une qualité de travail impeccable en dispersant efficacement la fumée et les débris, évitant ainsi le jaunissement des matériaux et optimisant la précision de chaque gravure. Le réglage de la mise au point est simple et rapide grâce à une barre de focalisation fixe.

Côté sécurité, le Mecpow X5 intègre de multiples protections : capteur de flamme, alarme d’inclinaison, bouton d’arrêt d’urgence, verrou de sécurité et protection oculaire sur la tête laser.

Polyvalent et compatible avec les logiciels MKSLaser, LaserGRBL et LightBurn, il prend en charge aussi bien les ordinateurs que les smartphones et peut même fonctionner hors ligne grâce à l’insertion d’une carte TF et à la connectivité Wi-Fi via l’application dédiée.

Retrouvez le Mecpow X5 22W à 339 € grâce au code A0S2C61660 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Mecpow X4 Pro 22W

Certifié FDA Classe 1, il offre une large surface de travail de 410 x 400 mm. Équipé d’un module laser de 22 W, il combine vitesse pouvant atteindre 22 000 mm/min et une grande précision avec un point laser de 0,08 mm, capable de couper efficacement le bois, l’acrylique ou encore l’acier inoxydable.

Son capot transparent protège vos yeux tout en permettant de suivre le travail en temps réel, tandis que la caméra intégrée facilite le positionnement et la gravure par lots. La sécurité est assurée par un verrou automatique, un capteur de flamme, un arrêt d’urgence et un système d’inclinaison.

La machine offre également une assistance d’air intégrée, fonctionne avec Windows, Mac, Linux, Android et iOS, et peut également être utilisée hors ligne via carte TF ou Wi-Fi.

Le graveur Mecpow X4 Pro 22W est en promotion à 549 € en ce moment sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la France.

Mecpow X4 Pro 40W

Avec son module laser de 40 W, il coupe en un seul passage du bois de 18 mm, de l’acrylique de 15 mm ou encore de l’acier inoxydable de 0,1 mm, tout en offrant une vitesse exceptionnelle de 30 000 mm/min.

Sa zone de travail spacieuse de 400 x 398 mm et sa caméra IA haute définition de 5MP intégrée garantissent précision et confort d’utilisation, tandis que l’assistance d’air et les accessoires optionnels comme le rouleau rotatif ou le lit à nid d’abeilles élargissent les possibilités créatives.

La sécurité est assurée par une enceinte protectrice, un verrou, des capteurs de flamme et d’inclinaison ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence. Le X4 Pro 40W est également compatible avec LightBurn, LaserGRBL et MKSLaser, et utilisable en ligne comme hors ligne.

Vous pouvez trouver le Mecpow X4 Pro 40W à 899 € grâce au code MECX440 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

