Montre connectée Garmin Forerunner 165

Elle est équipée d’un écran AMOLED lumineux, d’un boîtier de 43 mm et d’un bracelet Quick-Release de 20 mm facilement interchangeable.

La montre propose plus de 25 profils d’activités intégrés, allant de la course à pied au vélo, en passant par le HIIT, la natation en piscine ou en eau libre, et bien d’autres encore. Grâce à la fonction Training Effect, vous pouvez analyser l’impact de vos séances sur votre condition physique. La montre vous accompagne également avec des suggestions d’entraînements personnalisées, adaptées à vos performances et à vos besoins de récupération.

Côté santé, elle suit en continu votre fréquence cardiaque, détecte vos siestes, évalue la qualité de votre sommeil avec un score dédié et un rapport matinal, tout en surveillant votre niveau de stress.

Ses fonctions connectées incluent Garmin Pay, la gestion des appels et SMS, la détection d’incidents avec assistance ainsi que LiveTrack, qui permet de partager en temps réel votre position et votre parcours avec vos proches via un lien sécurisé.

Enfin, son autonomie atteint jusqu’à 11 jours en mode montre connectée et 19 heures en mode GPS.

Vous pouvez retrouver la Garmin Forerunner 165 en noir à 164,84 € grâce au code CDFR18 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 279,99 €).

Clavier gaming mécanique filaire SteelSeries Apex 7

Il est équipé de switches mécaniques garantis pour 50 millions de frappes et intègre un écran OLED Smart Display permettant d’afficher vos profils, les informations de jeu, les messages Discord, les pistes Spotify et bien plus encore. On retrouve également la possibilité d’enregistrer des macros personnalisées, de basculer facilement entre cinq profils embarqués, ainsi qu’un contrôle des effets prismatiques pour ajuster l’éclairage selon vos préférences.

Sa structure en alliage d’aluminium de qualité aéronautique lui assure une robustesse exceptionnelle et une durabilité à vie. L’éclairage personnalisable par touche offre jusqu’à 16,8 millions de couleurs, tandis que le repose-poignet magnétique soutient toute la paume pour un confort optimal.

Enfin, un rouleau métallique cliquable et une touche multimédia dédiée permettent de gérer le volume, la luminosité ou encore la lecture et la navigation de vos contenus en toute simplicité, sans interrompre le jeu.

Le SteelSeries Apex 7 est disponible à 139,99 € au lieu de 189,99 €, soit une remise de 26 % sur Amazon (prix officiel 199,99 €).

PC portable gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW

Son écran IPS WUXGA (1920 x 1200) de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 180Hz garantit une image nette, réactive et parfaitement fluide, idéale pour le gaming et les usages multimédia exigeants.

Sous le capot, il embarque un processeur Ryzen 7 260 à 8 cœurs, capable d’atteindre 5,1 GHz, associé à une carte graphique RTX 5060, pour des performances de haut niveau dans les jeux récents et les applications créatives.

La mémoire 16 Go DDR5 assure une excellente réactivité, tandis que le SSD de 512 Go offre un espace de stockage rapide et efficace.

Côté connectivité, il supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, et fonctionne sous Windows 11 Home.

En ce moment, le PC portable Acer Nitro V 16 AI est en promotion chez Darty à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 28 %.



