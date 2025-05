Voici tout d'abord le PC portable Acer Aspire AV16-51P-503Z.

Il est doté d'un écran IPS 16 pouces WUXGA de 1920 x 1200 pixels avec une couverture 100 % sRGB et une luminosité de 400 nits. Conçu pour le confort, l’écran s’accompagne d’une charnière ergonomique et de la technologie Acer BluelightShield, idéale pour réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions.

L’Aspire Vero 16 embarque un processeur Core Ultra 5 125U doté de 12 cœurs, capable d’atteindre jusqu’à 4,3 GHz. Grâce à ses 12 Mo de Smart Cache, il assure une réactivité fluide et une gestion efficace de l’énergie. Associé à une puce graphique Intel Graphics intégrée, il garantit des performances visuelles fluides.

Côté mémoire et stockage, l’Aspire Vero 16 est équipé de 16 Go de mémoire LPDDR5X et d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Le PC est livré avec Windows 11 Famille, prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.3 et dispose également d'un port Thunderbolt 4.

Retrouvez l'Acer Aspire AV16-51P-503Z à 679,99 € au lieu de 1 003,99 €, soit une remise de 32 % chez Darty. Il est également disponible au même prix à la Fnac.



On continue avec le graveur laser Creality Falcon2 Pro 60W.

Doté d'une puissance laser réelle de 60 W, le Falcon2 Pro s’appuie sur la technologie de compression de point avancée FAC. Douze modules laser de 5,5 W sont combinés pour former un faisceau unique, concentré et extrêmement puissant, capable d’atteindre une efficacité de coupe remarquable. Cette puissance permet de trancher des matériaux comme des tôles d’acier inoxydable de 0,2 mm, du tilleul jusqu’à 22 mm d’épaisseur ou encore de l’acrylique noir de 30 mm, et ce en un seul passage.

Le Falcon2 Pro propose des paramètres de puissance intelligents et entièrement réglables. En plus des ajustements logiciels, la taille du faisceau peut être modifiée directement au niveau matériel. Vous pouvez ainsi choisir entre trois niveaux de puissance : 60 W, 40 W ou 22 W, selon les besoins du projet.

Pour garantir un positionnement et un suivi précis, une caméra est intégrée directement sous le capot de protection. Une fois connectée en USB, elle permet au logiciel de visualiser en temps réel l’espace de travail et d’ajuster automatiquement la disposition des créations, notamment lors des travaux par lots.

Côté sécurité, le couvercle entièrement fermé filtre efficacement les particules nocives tout en protégeant contre les radiations dangereuses, supprimant ainsi la nécessité de lunettes de protection. Sa teinte rouge foncé réduit fortement l’exposition à la lumière bleue, limitant les risques de lésions oculaires liées à cette lumière à haute énergie.

Pour plus de confort visuel, une bande LED intégrée éclaire clairement la zone de travail, offrant une visibilité optimale pendant les opérations.

Le Falcon2 Pro est également équipé d’un tiroir pratique à sa base, destiné à recueillir les débris générés pendant l’utilisation.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à jeter un œil à notre test du Creality Falcon2 Pro en version 40W.

Vous pouvez obtenir le Creality Falcon2 Pro 60W à 1 399 € en ce moment grâce au code NNNFRCR60W sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, son prix officiel s'élève à 1 403 €.



Enfin, on termine avec la barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D/XE 9.1.4 2024.

Elle est dotée d’un système audio 9.1.4 canaux et de 17 haut-parleurs soigneusement répartis, dont un haut-parleur central, deux verticaux, deux latéraux et deux positionnés dans les coins, pour un son multidirectionnel spectaculaire. Les enceintes arrière sans fil viennent renforcer l’effet surround tandis que le caisson de basses 8 pouces sans fil offre des graves profonds et puissants.

Compatible Dolby Atmos et DTS:X, la Q935D délivre un son 3D enveloppant sans nécessiter de câble HDMI, grâce à une transmission en WiFi fluide et sans perte. Grâce à la technologie SpaceFit Sound, elle analyse votre environnement pour ajuster automatiquement les paramètres audio, garantissant ainsi un rendu parfaitement adapté à votre espace.

Avec la fonction Q-Symphony 3.0, la barre se synchronise avec les haut-parleurs de votre téléviseur Samsung pour créer un effet sonore encore plus immersif, à 360°.

La barre de son Samsung Q-Series HW-Q935D/XE 9.1.4 2024 est en promotion à 649,99 € au lieu de 699,99 € (prix officiel) en ce moment chez Darty et la Fnac.



