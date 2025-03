Voici tout d'abord l'écran PC gaming incurvé iiyama G-Master Red Eagle G2766HSU-B1.

Ce moniteur de 27 pouces à résolution Full HD est doté d'une dalle VA incurvée 1500R, avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La technologie FreeSync Premium élimine également toute latence, déchirement ou hachures, assurant une expérience de jeu fluide et réactive.

L'écran intègre aussi des fonctionnalités avancées telles que le Black Tuner, qui vous permet de personnaliser la luminosité et les niveaux de noir pour des images plus nettes et des détails visibles même dans les scènes sombres. Vous avez également la possibilité de choisir entre différents modes de jeu prédéfinis, incluant des modes FPS et Stratégie, ou de personnaliser vos propres réglages.

Retrouvez l'iiyama G-Master Red Eagle G2766HSU-B1 en promotion à 114,99 € grâce au code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount.





Encore quelques bonnes affaires pour terminer ? Voici ce que nous avons trouvé d'intéressant aujourd'hui :

