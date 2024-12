On commence avec le vélo électrique Momabikes EMTB-27.5.

Il est équipé d’une batterie lithium 48V 13Ah (624Wh) entièrement intégrée et amovible, offrant une autonomie allant jusqu’à 120 km en mode éco. Son moteur sans balais de 250W, avec un couple de 55Nm, permet d’atteindre facilement une vitesse maximale régulée de 25 km/h.

Conçu sur un cadre en aluminium 6061, le vélo garantit robustesse et légèreté. La transmission Shimano Altus à 24 vitesses (dérailleurs avant et arrière Shimano FD-M310 et RD-M310L) assure des changements de vitesse fluides et précis pour s’adapter à tous types de terrains.

Côté confort et contrôle, la fourche avant Suntour XCM à suspension hydraulique, avec blocage et débattement de 120 mm, absorbe efficacement les chocs. Le guidon surdimensionné de 700 mm et les poignées ergonomiques offrent une prise en main optimale, tandis que les freins à disque hydrauliques avant et arrière garantissent un freinage puissant et sécurisé.

Le vélo est équipé de jantes XTREAM à double paroi et de pneus Kenda 27,5" x 2,35", parfaits pour les chemins accidentés. La tige de selle télescopique en aluminium avec réglage rapide ajoute à la praticité et au confort.

Son écran affiche toutes les informations nécessaires : niveaux d’assistance (5 niveaux), vitesse actuelle, moyenne et maximale, distance parcourue, temps d’utilisation et capacité restante de la batterie.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique Momabikes EMTB-27.5 à 1 442,99 € grâce au code FLASH70 sur Pixmania, soit une économie de 51 % par rapport à son prix de référence de 2 950 €.



