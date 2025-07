Sur l'iPad Pro M4 de l'année dernière, Apple avait opéré un changement de design important en plaçant l'unique caméra avant sur le bord long (mode paysage). Une décision saluée par ceux qui utilisent leur tablette majoritairement à l'horizontale, notamment pour le travail ou le divertissement. Mais pour les adeptes du mode portrait, que ce soit pour les appels FaceTime, les selfies impromptus ou le simple déverrouillage via Face ID, l'expérience était devenue moins intuitive, voire frustrante. Ajouter une seconde caméra, spécifiquement sur le côté portrait, permettrait de résoudre ce petit désagrément, offrant une flexibilité précieuse aux utilisateurs et confirmant l'engagement d'Apple à perfectionner ses produits, même sur des détails qui peuvent paraître minimes.

Pourquoi une deuxième caméra frontale sur l'iPad Pro M5 ?

L'objectif est clair : permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de leur iPad Pro, quelle que soit son orientation. Que vous soyez en appel vidéo en mode portrait ou en train de capturer un selfie rapide en mode paysage, l'appareil s'adapterait sans effort pour un cadrage optimal. Gurman le concède : ce n'est pas une "révolution" en soi, mais plutôt une "belle amélioration". Et il a raison. Le confort d'usage au quotidien est souvent fait de ces petits plus.

Cela éviterait le "jeu de devinettes" sur l'emplacement de la caméra frontale, un point qui pouvait parfois être agaçant sur les modèles précédents. D'un point de vue esthétique, cette seconde caméra devrait se fondre discrètement dans les bords fins de l'appareil, sans gâcher le design épuré qui fait la réputation de la marque à la pomme. L' iPad Pro M5 ne serait donc pas qu'une simple mise à jour de puissance, mais aussi une évolution pensée pour l'utilisateur.

Quelles autres nouveautés attendre de l'iPad Pro M5 ?

Au-delà de cette double caméra frontale, le prochain iPad Pro M5 ne devrait pas subir de refonte majeure. La principale amélioration viendra, comme son nom l'indique, de la puce M5. Ce nouveau processeur, gravé selon le processus 3nm de troisième génération de TSMC (connu sous le nom de "N3P"), promettra des gains de performance et une meilleure efficacité énergétique.

L'iPad Pro M5 aura d'ailleurs l'honneur d'être le tout premier appareil Apple à embarquer cette puce de nouvelle génération, avant même les Macs M5 qui ne sont pas attendus avant la première moitié de 2026. Apple ne s'arrête pas là dans sa course à la puissance : la firme chercherait aussi à équiper ses autres produits phares – Vision Pro, MacBook Pro, Mac mini et iMac – de ces puces ultra-performantes.

L'iPad Pro, un outil toujours plus polyvalent ?

Cette évolution de la caméra frontale est un pas de plus vers la polyvalence ultime de l'iPad Pro. Déjà positionné comme un outil capable de remplacer un ordinateur portable pour de nombreuses tâches, cette amélioration du volet "communication" et "création de contenu" renforce son attrait. Que ce soit pour les appels professionnels, les cours en ligne, ou même la création de vidéos personnelles, l'appareil s'adapte mieux aux différentes façons de l'utiliser. C'est un mouvement logique pour Apple, qui continue de peaufiner son écosystème de produits pour offrir une expérience utilisateur la plus fluide et la plus naturelle possible. Le choix entre le mode portrait ou paysage pour les usages vidéo et selfie ne sera plus un compromis, mais une simple préférence. L'iPad Pro continue sa mue, consolidant sa place de tablette haut de gamme et polyvalente par excellence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale nouveauté attendue pour l'iPad Pro M5 ?



La principale nouveauté de l'iPad Pro M5 serait l'ajout d'une seconde caméra frontale, positionnée sur le côté portrait de la tablette, en plus de la caméra existante sur le côté paysage.

Pourquoi Apple ajoute-t-il une deuxième caméra frontale ?



Cette deuxième caméra vise à améliorer l'expérience utilisateur, en permettant des appels vidéo et des selfies plus confortables et mieux cadrés, quelle que soit l'orientation de l'iPad, et à faciliter le Face ID en mode portrait.

Quand l'iPad Pro M5 devrait-il être lancé ?



L'iPad Pro M5 est attendu pour un lancement plus tard cette année, et sera le premier appareil Apple à être équipé de la nouvelle puce M5.