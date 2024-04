Apple a donné rendez-vous le 7 mai prochain pour un événement au cours duquel de nouveaux iPad devraient être présentés. Patron du groupe, Tim Cook a déjà plus ou moins officialisé un nouvel Apple Pencil, ce qui laisse assez peu de doute sur l'objet principal de l'événement.

L'Apple Pencil profiterait d'un retour haptique. Une première, tout comme pour un nouvel iPad Pro qui afficherait sur un grand écran à technologie OLED, à la place d'un écran mini-LED dans sa version de 12,9 pouces.

Pour Bloomberg, Mark Gurman sème le trouble en écrivant que le nouvel iPad Pro donnerait le coup d'envoi de la transition d'Apple vers des appareils ouvertement étiquetés IA. À cet effet, il serait équipé d'une puce Apple M4 et non de la puce Apple M3 comme pressenti jusqu'à présent.

Avec un soupçon de marketing

Ce positionnement pour un premier appareil IA aurait une part évidente de marketing, d'autant plus avant de dévoiler iOS 18 (et iPadOS 18) où l'IA occuperait manifestement une part très importante. Il s'agirait aussi pour Apple d'occuper rapidement le terrain de l'IA générative, où le groupe connaît un certain retard.

Selon Mark Gurman, le matériel d'Apple pour des fonctionnalités d'IA plus impressionnantes est plus éloigné dans le temps. Il écrit que le nouvel iPad Pro et autres nouveaux produits d'Apple ne sont en réalité pas réellement conçus et développés autour de l'IA.

Quoi qu'il en soit, la puce Apple M4 profiterait (sans surprise) d'un Neural Engine plus rapide que jamais avec davantage de cœurs pour le traitement de tâches d'IA. Une question est de savoir quels types de tâches précisément, sachant qu'Apple aura une quasi-obligation de mettre en avant de l'IA générative en local. Sans quoi, son message sur la confidentialité pourrait être brouillé.

Un iPad Pro avec Apple M3 serait insuffisant pour se démarquer

Le cas échéant, toutes les réponses ne seraient pas forcément apportées lors du lancement de l'iPad Pro avec puce Apple M4. L'édition 2024 de la conférence WWDC (Worldwide Developers Conference) d'Apple est programmée pour le 10 juin prochain.

Pour un iPad Pro avec Apple M4 et avant l'arrivée de cette puce sur l'ordinateur Mac, Mark Gurman parle d'une forte possibilité.

À titre indicatif, l'iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont équipés d'un SoC Apple A17 Pro avec Neural Engine (ou NPU ; Neural Processing Unit) à 16 cœurs et une capacité de 35 000 milliards d'opérations par seconde (35 TOPS). La puce Apple M3 de l'ordinateur Mac profite d'un NPU à 16 cœurs pour 18 000 milliards d'opérations par seconde (18 TOPS).