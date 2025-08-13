Jusqu'au 7 septembre, c'est déjà la rentrée chez Leclerc : profitez de remises sur une sélection high-tech, avec des offres sur les ordinateurs portables, tablettes, imprimantes, accessoires et périphériques pour bien démarrer l’année.
TOP 10 de la rentrée Leclerc
- Enceintes d'étagère Bluetooth Edifier R1280DB - Blanc à 105,99 € (prix officiel 129,99 €) (42W, connexion RCA, Bluetooth, optique et coaxiale)
- Clavier gaming filaire SteelSeries Apex 7 à 161,53 € soit -15% (et prix officiel 199,99 €) (écran intelligent OLED, notifications instantanées depuis Discord, Tidal et les jeux, commutateurs mécaniques durables, cadre en aluminium de qualité aéronautique, repose-poignet magnétique amovible)
- Imprimante jet d'encre A4 Epson EcoTank ET-2871 WiFi à 199 € soit -30 € avec la carte Leclerc
- Écran PC gaming incurvé Titan Army C34A1R à 209,99 € soit -13% (34" WQHD 3440 x 1440 px, dalle VA, courbure 1500R, 21:9, 165Hz, 1ms, HDR400, 99% sRGB, 4000:1)
- TV LED Hisense 4K UHD 58A6Q - 58" à 399 € (-11%)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - 512 Go Vert à 399,90 € soit -100 € (6,67" AMOLED CrystalRes 120Hz, max 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2, capteur principal 200MP avec OIS, 12 Go RAM LPDDR5, Snapdragon 7s Gen 3 4nm jusqu’à 2,5 GHz, 5110 mAh, HyperCharge 120W, IP68)
- iPad - Wi-Fi 256 Go Bleu à 399,99 € soit -36% (10,9" Liquid Retina, puce A14 Bionic 6 cœurs, Wi-Fi 6, micros et haut‑parleurs stéréo en mode paysage intégrés, appareil photo grand-angle 12MP...)
- PC portable ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ667W à 499 € soit -9% (15,6" FHD, Ryzen 7-5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
- Samsung Galaxy S24 FE 5G - 128 Go Gris à 549 € soit -200 € (6,7" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, verre Gorilla Victus+, 50MP, Super HDR, Exynos 2400e deca-core, Galaxy AI, IP68...)
- PC portable HP 15-fd0114nf à 579 € soit -100 € (15,6" FHD, Core i5-1334U 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, WiFi 6, Windows 11 Home)
Rendez-vous sur la page de la rentrée Leclerc pour découvrir toutes les offres.
Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (mini PC GEEKOM GT1 Mega Core Ultra 5, écran gaming Asus ROG 27" WQHD et PC portable HONOR MagicBook Pro 16) ainsi que notre sélection de vélos électriques à petit prix !