Mini PC GEEKOM GT1 Mega

Il est propulsé par le processeur Core Ultra 5 125H, doté de 14 cœurs et 18 threads, capable d’atteindre 4,5 GHz en fréquence turbo avec un TDP maximal de 65 W. Il embarque 32 Go de mémoire DDR5 à 5600 MHz (extensible jusqu’à 64 Go) pour une fluidité maximale, même dans le multitâche intensif.

Le stockage repose sur un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To offrant des vitesses de lecture/écriture ultra-rapides, avec possibilité d’extension jusqu’à 2 To.

Côté connectivité, l'appareil intègre le Wi-Fi 7 pour une connexion sans fil ultra-rapide et stable, ainsi que le Bluetooth 5.4. Il propose également deux ports Ethernet 2,5 GbE.

Pour la partie graphique, il s’appuie sur la carte Intel Arc avec prise en charge du ray tracing matériel et de la technologie XeSS, assurant des graphismes détaillés et fluides dans les applications créatives et les jeux compatibles.

Le mini PC est livré avec Windows 11 Pro.

Retrouvez le GEEKOM GT1 Mega à 491,18 € grâce au code TKFR18 sur le site officiel de la marque avec livraison gratuite depuis l'UE.

Écran PC gaming Asus ROG XG27AQ-W

Ce moniteur 27 pouces WQHD (2560 x 1440 px) combine la technologie ASUS FastIPS avec un taux de rafraîchissement overclocké à 170Hz, offrant aux joueurs une expérience ultra-immersive. Son temps de réponse GtG de 1 ms garantit des images d’une netteté exceptionnelle, même lors des scènes les plus rapides.

Grâce à la technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) associée à la compatibilité G-SYNC, les effets de flou de mouvement et de déchirement d’image sont éliminés, assurant une fluidité visuelle irréprochable.

Certifié DisplayHDR 400, il prend en charge le HDR avec un gamut DCI-P3 à 95 %, offrant des couleurs riches et des contrastes saisissants pour un rendu réaliste et immersif. La compatibilité G-SYNC et la fonctionnalité VRR (activée par défaut) garantissent une synchronisation parfaite entre la carte graphique et l’écran, pour un gameplay fluide en toutes circonstances.

Vous pouvez obtenir l'Asus ROG XG27AQ-W (en blanc) à 373,19 € au lieu de 467,76 €, soit une remise de 20 % sur Amazon.

HONOR MagicBook Pro 16 2024

Son écran 16 pouces à résolution 3K (3072 x 1920 px) offre une fréquence de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse de 3 ms, pour une fluidité visuelle optimale. La technologie FullView Real-Color Eye Comfort assure un rendu précis avec un gamut 100 % DCI-P3, une précision des couleurs ΔE < 0,5 et une luminosité de 500 nits. Les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-Free, associées aux fonctions Dynamic Dimming et mode E-book, réduisent la fatigue oculaire lors d’un usage prolongé.

Le système spatial HONOR intègre six haut-parleurs (deux tweeters et quatre subwoofers) pour un son immersif. Sous le capot, il embarque le processeur Core Ultra 5 125H (14 cœurs, 18 threads, jusqu'à 4,5 GHz) avec NPU dédié à l’IA, garantissant d’excellentes performances.

Deux modes d’alimentation sont disponibles : un mode Smart de 50 W et un mode Haute puissance de 65 W activable via un simple raccourci Fn+P. Le refroidissement est optimisé par un tube composite 3D de 12 mm, assurant stabilité et efficacité.

La connectivité sans fil repose sur une conception à trois antennes offrant un signal Wi-Fi 360° plus puissant et une portée pouvant atteindre 360 m en environnement dégagé. Sa batterie de 75 Wh, associée à la technologie OS Turbo 3.0, promet jusqu’à 12 heures d’autonomie en usage bureautique, tout en optimisant la puissance en fonction des besoins.

Pensé pour la productivité, le PC intègre la suite HONOR AI WorkStation avec Global Favorites pour la synchronisation de contenus, HONOR Notes pour la création et l’édition multimédia, ainsi que HONOR Connect pour une collaboration fluide entre plusieurs appareils.

Le HONOR MagicBook Pro 16 2024 est disponible en violet à 854,90 € grâce au code A95ACPS sur le site officiel, avec livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.



À découvrir également sur GNT :