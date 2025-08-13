Voici tout d'abord le Touroll S2.

Doté de larges pneus 20" x 4,0", il offre une excellente adhérence et une stabilité renforcée, lui permettant de s’attaquer sereinement aux terrains accidentés. Sa suspension avant de 80 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route, limitant les vibrations et assurant un confort optimal même sur les parcours les plus exigeants.

La sécurité est assurée par un système de freinage combiné, associant frein électrique et frein à disque, qui interrompt instantanément la puissance du moteur lors du freinage. Ce dispositif garantit un contrôle précis et une conduite plus sûre.

Côté performance, il embarque un moteur développant jusqu’à 650 W en puissance de crête et un couple maximal de 55 Nm. Sa batterie amovible de 720 Wh offre jusqu’à 150 km d’autonomie en mode assistance, avec la possibilité d’ajouter une batterie supplémentaire pour prolonger encore la distance parcourue.

Pour une conduite souple et réactive, le capteur de pédalage envoie jusqu’à 12 signaux par tour, assurant une assistance instantanée. Cinq niveaux d’assistance, réglables entre 12 et 25 km/h, permettent d’adapter la puissance à votre style de conduite, tandis que la transmission Shimano à 7 vitesses garantit des changements de rapport fluides.

Pratique au quotidien, le cadre et la potence se replient pour un rangement facilité, et le guidon ainsi que la selle sont entièrement réglables. L’équipement comprend également un phare avant et un feu arrière conformes à la norme européenne StVZO, ainsi qu’un écran LCD clair affichant en temps réel la vitesse, le niveau de batterie, le mode d’assistance, la distance parcourue et d’autres données essentielles.

Retrouvez le Touroll S2 à 749 € grâce au code Davey507 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE (prix officiel 879 €).



