Commençons par le HP Victus 15-fa1062nf.

Il est doté d'uné écran IPS FHD anti-reflets de 15 pouces avec micro-bords, un taux de rafraîchissement de 144Hz et un temps de réponse de 9 ms.

Le Victus 15 embarque un processeur Intel Core i5 12500H avec 12 cœurs, une mémoire cache 18 Mo et une fréquence allant de 2,5 GHz jusqu’à 4,5 GHz.

Sa carte mémoire est une RTX 4050 avec 6 Go de GDDR6 et ray tracing NVIDIA Ada Lovelace.

On trouve également 16 Go de RAM DDR4 performants et un SSD de 512 Go.

Le PC prend en charge le WiFi 6 et 2 haut-parleurs Bang & Olufsen sont intégrés ainsi que l'HP Audio Boost.

Le HP Victus 15-fa1062nf est en promotion à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 31% sur la Fnac. La livraison est gratuite.

