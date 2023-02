Apple en promo, ce n'est pas quelque chose que l'on croise régulièrement, surtout lorsqu'il s'agit du dernier modèle de la marque. Nous allons vous présenter les offres disponibles en commençant par l'iPhone 14 Plus de chez Apple. Ce téléphone est équipé d'un écran Super Retina de 6,7" à 2778 x 1284p qui intègre un appareil photo de 12 MP, et d'un appareil photo arrière de 12 MP. Il est propulsé par une puce A15 et 4 Go de RAM. Sa mémoire interne de 128 Go vous permettra de stocker vos photos et vidéos favorites. Sa batterie de 4323 mAh vous assure une longue tenue dans le temps.

Ce smartphone Apple iPhone 14 Plus est vendu à 1153,39 € soit -28% chez Rue du commerce.

D'autres smartphones affichent également des remises à savoir :



