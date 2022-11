L'iPhone 14 pourrait bien manquer au pied du sapin de Noël. Les mesures de confinement prises en Chine dans le cadre de la stratégie Zéro Covid imposent des contraintes fortes sur des zones étendues et posent de sérieux défis pour les usines de production impactées.

La Chine vient d'annoncer le confinement pendant sept jours de 600 000 habitants dans la zone de Zhengzhou après la découverte d'un foyer de Covid-19 dans l'usine d'assemblage d'iPhone 14 appartenant à Foxconn.

Face à cette reprise épidémique observée depuis mi-octobre, certains employés avaient commencé à fuir la zone, conduisant l'assembleur à redisposer ses forces de production vers la zone de Shenzhen.

Mesures strictes Zéro Covid

L'annonce des autorités chinoises va mettre en pause l'activité industrielle et la vie des habitants pour plusieurs jours, avec des tests PCR imposés régulièrement dans le cadre de la gestion stricte de l'épidémie.

Le site de Foxconn à Zhengzhou comprend trois usines et assurerait l'assemblage de 80% des iPhone 14 produits et emploierait plus de 200 000 personnes. Les habitants de la zone sont confinés chez eux jusqu'à nouvel ordre et seules les entreprises essentielles peuvent continuer de fonctionner.

Pour les sites industriels, un fonctionnement en boucle fermée (les salariés sont nourris et logés sur le site, sans possibilité d'en sortir pendant la durée du confinement) est possible pour maintenir une certaine activité.

Conditions de travail difficiles

Foxconn a bien tenté de retenir les salariés avec des primes supplémentaires mais la perspective de rester enfermés sur les sites dans des conditions difficiles en a déjà fait fuir un certain nombre ces derniers jours.

Outre les conditions de travail contraignantes, il y a la crainte d'être contaminé, certaines ONG évoquant des témoignages selon lesquels des salariés malades ont continué de travailler au milieu des autres.

L'impact sur la production des iPhone 14 n'est pas connu mais les analystes suggèrent qu'elle pourrait reculer de 30% dans les mois à venir. Le volume global d'iPhone (tous modèles confondus) devrait malgré tout rester stable vers 240 millions d'unités pour l'année 2022.

La série iPhone 14 semble avoir surtout séduit par ses modèles Pro qui pourraient représenter plus de la moitié des variantes produites. L'iPhone 14 Plus souffrirait du même désamour que l'iPhone Mini au point de revoir fortement à la baisse sa production moins d'un mois après sa commercialisation.