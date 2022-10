iPhone 14 Plus : la production du smartphone déjà à l'arrêt !

L'iPhone 14 Plus, lancé plus tardivement que les autres, va-t-il connaître le même destin que les iPhone 12 Mini et iPhone 13 Mini ?

L'iPhone 14 Plus constitue une nouveau modèle dans la gamme des smartphones d'Apple. Il remplace la version Mini, mal-aimée, en proposant un écran tactile OLED doté d'une grande dalle de 6,7 pouces de diagonale et une batterie de belle capacité lui assurant une autonomie plus importante que la moyenne.

Apple a fait le choix de lancer cette variante après les autres. Tandis que les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max étaient disponibles dès le 16 septembre, l'iPhone 14 Plus a attendu le 7 octobre pour arriver sur le marché, même si les précommandes ont été ouvertes en même temps que les autres.

Cela a permis de constater dès le début un décalage de la demande entre ce modèle et les autres, avec un intérêt du public plus faible. La malédiction des iPhone Mini pèse-t-elle aussi sur la variante Plus ?

La production à l'arrêt quinze jours après la commercialisation

Le site The Information rapporte que la production de l'iPhone 14 Plus est dès à présent mise en pause, Apple évaluant la situation quinze jours seulement après sa commercialisation effective. Dans les chaînes d'approvisionnement, on s'apprêterait à réduire la production prévue de 70 à 90%.

Il est trop tôt pour savoir ce qui cloche avec l'iPhone 14 Plus mais son positionnement prix, pas si éloigné des modèles Pro, constitue peut-être un début d'explication.

La faible différenciation par rapport à l'iPhone 14 standard incite peut-être également les consommateurs à se tourner vers ce dernier, moins onéreux. Mais, comme l'ont montré les versions Mini, la question du prix ne fait pas tout dans le désamour pour un modèle.

L'iPhone 15 Plus maintenu l'an prochain



Malgré ces signes précoces d'une faible demande, Apple serait toujours décidée à proposer un iPhone 15 Plus dans la prochaine série, indique encore The Information.

Le cycle de l'iPhone 14 Plus vient de débuter et il reste difficile d'en tirer des conclusions définitives. Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont logiquement fait le plein, malgré leur tarif élevé mais les modèles standard ont une carte à jouer dans la durée.

Cela s'accompagnera-t-il d'une différenciation plus importante entre les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ce dernier devenant iPhone 15 Ultra de la même façon qu'il existe désormais une montre connectée Apple Watch Ultra ?