iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : Dynamic Island, bien plus qu'un poinçon

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max constituent la nouvelle référence chez Apple et inaugurent un nouveau système de poinçon à la flexibilité surprenante.

La keynote d'Apple du 7 septembre a fait la part belle aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les deux nouveaux fleurons de la marque à la pomme. Ils sont porteurs du gros des innovations et plus encore cette année avec la nouvelle stratégie de différenciation par rapport aux modèles standard.

Les deux appareils mobiles profitent d'un affichage tactile AMOLED en 6,1 pouces et en 6,7 pouces capable de grimper jusqu'à une luminosité de 2000 nits et avec le support de la technologie LTPO qui assure un rafraîchissement d'écran dynamique de 120 Hz à 1 Hz.

Cette caractéristique permet d'ailleurs d'introduire l'écran Always On activé lorsque le smartphone est en veille, affichant des informations qui peuvent être modifiées ponctuellement. La fonctionnalité avait été repérée au sein de iOS 16 et complète la nouveauté de l'écran de verrouillage personnalisable.

On retrouve à bord la détection d'accident et la communication par satellite déjà évoquées pour les iPhone 14.

Dynamic Island, la zone interactive intelligente

Mais la grande nouveauté des iPhone 14 Pro porte sur l'abandon de l'encoche au profit d'un poinçon étiré intégrant le capteur photo FaceTime et la reconnaissance de visage Face ID mais qui a aussi d'autres fonctions.

Apple a su faire du poinçon, baptisé Dynamic Island, une véritable zone d'information s'activant et se déformant en fonction des applications. Son intérêt est de pouvoir contrôler certaines fonctions sans interrompre l'utilisation du smartphone.

Protéiforme, Dynamic Island s'étire et se rétracte selon les usages et "fait apparaître tout ce dont vous avez besoin, au moment le plus opportun". Apple mise sur la fluidité de ses animations et ses algorithmes pour devenir une nouvelle zone utile de l'iPhone 14 Pro.

Apple A16 Bionic et capteur photo 48 megapixels

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max exploitent une nouvelle puce mobile Apple A16 Bionic gravée pour la première fois en 4 nm. Forte de 16 milliards de transistors, elle conserve la configuration constituée de 6 coeurs CPU et 5 coeurs GPU, avec toujours un Neural Engine capable de traiter 17 000 miliards d'opérations par seconde mais aussi un ISP avancé pour le nouveau capteur photo principal.

Car les nouveaux iPhone 14 Pro remplacent le capteur 12 megapixels par un nouveau module 48 megapixels avec capteur quad-pixels réalisant du pixel binning 4 en 1 (donnant des clichés de 12 megapixels) pour améliorer la qualité en basse lumière.

Il est accompagné d'un ultra grand angle (avec champ de vision de 120 degrés) plus performant en basse lumière et servant également pour de la macro et d'un téléobjectif offrant un zoom optique x3 stabilisé.

En vidéo, finalement pas de 8K mais il sera possible de filmer en 4K 30 fps. Le nouveau mode de stabilisation vidéo se veut équivalent à un bras stabilisateur pour des prises de vue parfaitement fluides.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro seront disponibles avec des capacités jusqu'à 1 To. Les précommandes débuteront le 9 septembre et les livraisons débuteront dès le 16 septembre.

Les tarifs démarrent à 1329 € pour l'iPhone 14 Pro et 1479 € pour l'iPhone 14 Pro Max, la version 1 To pour ce dernier grimpant à...2129 €.