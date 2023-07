Chaque année, Apple se débrouille pour proposer de nouvelles fonctionnalités sur ses iPhone tout en conservant à peu près la même autonomie afin de proposer une continuité d'expérience au fil des ans, les nouveautés en plus.

Sur la série iPhone 14, la capacité des batteries avait peu évolué par rapport à la génération précédente hormis pour l'iPhone 14 Pro qui a bénéficié d'une capacité un peu plus importante.

Il fallait compter également avec l'arrivée de l'iPhone 14 Plus et ses 6,7 pouces nécessitant une batterie digne d'un iPhone 14 Pro Max, en remplacement de l'iPhone 13 Mini.

Des batteries plus conséquentes

Pour la série iPhone 15, les choses pourraient changer avec des batteries de plus grande capacité pour tous les modèles. Le site chinois ITHome affirme détenir l'informaiton des capacités depuis un contact chez Foxconn, l'assembleur des iPhone.

Selon ces données, les iPhone 15 profiteront d'une augmentation de capacité de 12 à 15% selon les modèles :

iPhone 15 : 3877 mAh vs 3279 mAh pour l'iPhone 14

vs 3279 mAh pour l'iPhone 14 iPhone 15 Plus : 4912 mAh vs 4325 mAh pour l'iPhone 14 Plus

vs 4325 mAh pour l'iPhone 14 Plus iPhone 15 Pro : 3650 mAh vs 3200 mAh pour l'iPhone 14 Pro

vs 3200 mAh pour l'iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh vs 4323 mAh pour l'iPhone 14 Pro Max

L'iPhone 15 Plus deviendrait donc le smartphone le mieux doté de la série tandis que l'iPhone 15 Pro resterait celui avec la plus petite batterie.

Encore plus de différenciation entre standard et Pro ?

La raison de cette évolution n'est pas donnée et il reste à voir comment cela se traduira avec les optimisations des processeurs Apple A16 Bionic et surtout Apple A17 Bionic pour les versions Pro qui devrait profiter d'une gravure en 3 nm, avec des gains de performances et de réduction de la consommation d'énergie à la clé.

La même source suggère que l'iPhone 15 Pro pourrait désormais être proposé avec un minimum de 256 Go de mémoire de stockage (au lieu de 128 Go actuellement), ce qui pourrait être un nouvel élément différenciateur par rapport aux modèles standard, peut-être en lien avec les nouveaux modules photo attendus qui nécessiteront un espace de stockage conséquent.