Le fondeur taiwanais TSMC vient d'annoncer le lancement de la production de masse de puces gravées en 3 nm et cela devrait bénéficier en premier lieu à Apple, son principal client.

Cette innovation se retrouvera au coeur du futur processeur mobile Apple A17 Bionic qui doit équiper les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra) tandis que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus resteront sur l'actuelle puce Apple A16 gravée en 4 nm (qui reste une optimisation du noeud supérieur en 7 nm) des iPhone 14 Pro.

La gravure plus fine, outre une plus grande densité des transistors, permet d'obtenir de meilleures performances à consommation d'énergie égale ou une consommation plus faible à performances comparables par rapport à la génération précédente.

Performances ou consommation d'énergie, Apple a choisi

Pour l'Apple A17 Bionic, Apple semble avoir privilégié le second choix, avec une progression modérée des performances mais une consommation d'énergie réduite de 35%.

Cela devrait avoir un impact significatif sur l'autonomie ou bien cela permettra d'intégrer plus de fonctionnalités énergivores tout en préservant la même autonomie d'environ une journée habituellement proposée sur iPhone.

Cet aspect pourrait donc servir à améliorer la partie graphique si l'on en croit les rumeurs qui veulent qu'Apple ait abandonné une grosse mise à jour du GPU sur l'Apple A16 car la puce chauffait trop et consommait beaucoup d'énergie.

Des évolutions plus nettes l'an prochain ?

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourraient profiter d'une puce Apple A17 Bionic modérément plus puissante côté CPU mais avec un composant graphique fortement amélioré.

Parmi les autres attentes autour des nouveaux modèles, on pourrait découvrir l'intégration d'un téléobjectif périscopique, après le passage à un module photo principal de 48 mégapixels cette année, avec toujours le Dynamic Island et ses animations pour optimiser l'écran d'accueil.