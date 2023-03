Avec la série iPhone 14, Apple a amorcé une transition en laissant les iPhone 14 et iPhone 14 Plus avec une encoche tout en proposant le poinçon modulable Dynamic Island sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Cet élément devrait se retrouver sur les quatre modèles de la gamme iPhone 15 attendue durant l'automne 2023, mettant un terme à la présence de l'encoche caractéristique des iPhone depuis plusieurs années.

Pour autant, certaines technologies d'écran resteront spécifiques aux versions Pro, même après cette transition. Selon la publication coréenne Naver, les iPhone 15 standard n'auront toujours pas droit à l'Always On Display introduit également sur les iPhone 14 Pro en 2022.

Toujours pas de ProMotion

Et la raison en est simple : les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront pas dotés de la fonction ProMotion d'adaptation dynamique du rafraîchissement et de la technologie LTPO permettant de descendre ce rafraîchissement jusqu'à 1 Hz.

Ces éléments resteront donc l'apanage des modèles Pro encore cette année tandis que les versions standard goûteront aux joies du Dynamic Island. Tous les modèles de la prochaine gamme basculeront également vers le port USB-C au lieu du traditionnel Lightning.

Les versions Pro garderont beaucoup de spécificités

Mais là encore, des différences dans les vitesses de transfert entre modèles standard et version Pro pourraient se manifester et donner l'avantage aux iPhone haut de gamme.

Les iPhone 15 Pro devraient aussi profiter d'une évolution qui leur fera abandonner les boutons physiques pour des touches capacitives. Cet aspect pourrait ensuite se diffuser à toute la gamme dans des générations futures.

Apple ne cache plus son intention de segmenter plus visiblement sa gamme iPhone, avec raison puisque ce sont les modèles Pro qui se vendent le mieux, malgré des tarifs dépassant largement les 1000 €.