L'Europe ayant décidé d'imposer la connectique USB-C sur les produits électroniques d'ici 2024, Apple va devoir s'y mettre pour ses iPhone. Alors que les tablettes iPad et les MacBooks en sont déjà équipés, les smartphones à la pomme exploitent toujours la connectique Lightning.

C'est avec la gamme iPhone 15 de 2023 que la firme de Cupertino devrait réaliser cette transition vers l'USB-C. En pendant que des ingénieurs s'amusent à intégrer un port USB-C en plus du Lightning sur un iPhone, une image issue d'un leaker montre la fameuse connectique dans son châssis Titane au lieu de l'acier inox utilisé jusqu'à présent.

L'intégration sera la même que pour le Lightning, avec deux vis apparentes de chaque côté et les grilles de haut-parleur qui l'entourent. L'aspect brossé du châssis suggère le retour d'une finition matte rappelant celle de l'Apple Watch Ultra et son coloris titane.

Vous en voulez plus ?

Concernant le design, le site 9to5Mac propose des rendus détaillés de l'iPhone 15 Pro montrant l'intégration du port USB-C au lieu du Lightning, bien sûr, mais aussi un affichage aux bordures plus étroites et un arrondi plus prononcé aux angles.

Le bloc photo est un peu plus proéminent au dos, ce qui laisse entendre l'arrivée d'améliorations, avec des modules photo plus grands et l'arrivée potentielle d'un téléobjectif périscopique.

On retrouvera toujours trois capteurs photo et un scanner LiDAR. Sur les tranches, les boutons physiques semblent remplacés par des touches capacitives, comme le soulignent plusieurs rumeurs.

Les modèles CAD à partir desquels sont produits les rendus étant incomplets, difficile d'affirmer que l'iPhone 15 Pro ressemblera exactemement à ça mais ils permettent déjà de s'en faire une idée. Et le Dynamic Island devrait conserver le même aspect et les mêmes dimensions que sur iPhone 14 Pro.

La gamme iPhone 15 est attendue pour l'automne 2023. Elle continuera de segmenter la série, les versions Pro concentrant les innovations, à commencer par la présence d'une puce Apple A17 Bionic gravée pour la première fois en 3 nm.