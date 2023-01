L'iPhone 14 a apporté des nouveautés avec la communication par satellite ou le Dynamic Island, l'Apple A16 Bionic et le module photo 48 mégapixels des versions Pro, et l'iPhone 15 devrait poursuivre cette tendance.

On évoque désormais du Dynamic Island pour tous ainsi que l'abandon du port Lightning au profit de l'USB-C, même si là encore les versions standard ne seront pas logées à la même enseigne que les modèles Pro avec des vitesses de transfert plus faibles.

Des iPhone 15 Pro richement dotés

Côté Pro, justement, un iPhone 15 Ultra pourrait remplacer l'iPhone 15 Pro Max et renforcer la différenciation de plus en plus marquée dans la gamme. Outre un premier SoC Apple A17 Bionic gravé en 3 nm, le modèle le plus haut en gamme pourrait aussi proposer un téléobjectif périscopique.

Les versions Pro bénéficieraient également d'un châssis en titane sans découpes pour des boutons, ces derniers devenant des zones tactiles et haptiques, ce qui aura un effet positif sur l'étanchéité (à l'eau et à la poussière) des smartphones.

Les connexions sans fil vont aussi gagner en performances. Le modem 5G, toujours fourni par Qualcomm en attendant qu'Apple ait développé le sien, devrait continuer d'assurer des débits toujours plus élevés.

Du WiFi 6E dans les iPhone 15

Quant au WiFi, les analystes de Barclays évoquent le support du WiFi 6E qui permet l'utilisation de la bande 6 GHz (en plus du 2,4 GHz et du 5 GHz) pour assurer des débits supérieurs et décongestionner des réseaux WiFi domestiques aux fréquences encombrées.

Le WiFi 6E est déjà présent dans les tablettes tactiles iPad Pro 11 et 12,9 pouces ainsi que sur les derniers MacBook Pro et Mac Mini et il semble logique que l'iPhone 15 finisse par y passer, alors que les iPhone 14 restent en WiFi 6.

Comme souvent, Apple ne se précipite pas pour proposer les fonctions les plus avancées et attend que l'écosystème puisse accompagner cette évolution. Chez Android, le WiFi 6E est proposé depuis plus d'un an sur les smartphones premium et les nouveaux processeurs mobiles de Qualcomm et MediaTek en sont déjà à assurer une compatibilité...WiFi 7 alors même que les routeurs ne sont pas encore disponibles.