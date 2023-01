La série iPhone 15 n'arrivera pas avant le second semestre de l'année mais les rumeurs vont déjà bon train concernant les caractéristiques espérées, avec un bel optimisme concernant un certain nombre d'innovations.

En l'état, l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities fait le tour des attentes en suggérant que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Ultra s'annoncent particulièrement bien lotis.

Dans une note à ses clients investisseurs, il indique que la série iPhone 15 devrait rester sur les mêmes bases que la gamme actuelle, comptant l'iPhone 15 Plus et deux diagonales d'écran OLED : 6,1 pouces et 6,7 pouces selon les modèles. La rumeur veut également que l'interface Dynamic Island, nouveauté des iPhone 14 Pro, soit proposée sur tous les modèles. La fin de l'encoche ?

Le plein de fonctions premium pour les iPhone 15 Pro

Les versions iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra profiteraient d'un châssis en titane sur lequel les boutons physiques seront remplacés par des contrôles haptiques qui, donc, vibreront en réponse à l'appui.

Cela impliquera d'intégrer deux moteurs Taptic Engine supplémentaires mais avec l'avantage de limiter les découpes dans le châssis pour une meilleure étanchéité à la poussière et à l'eau, sans compter l'abandon de ces parties mobiles pouvant casser.

L'analyste reprend également la rumeur voulant que les modèles Pro, qui profiteront d'une puce Apple A17 Bionic gravée pour la première fois en 3 nm, passent également à 8 Go de RAM, au lieu de 6 Go sur les modèles actuels.

Selon l'analyste, tous les iPhone 15 remplaceront le port Lightning par de l'USB-C (sans précision des vitesses de transfert) pour satisfaire aux exigences européennes en la matière et ils embarqueront un modem 5G Snapdragon X70.

Téléobjectif périscopique et mémoire LPDDR5X...pour plus tard



Le nouveau smatphone iPhone 15 Pro Max embarquera pour la première fois un téléobjectif périscopique pour du zoom sans perte tandis que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient droit à l'appareil photo de 48 mégapixels introduit en 2022 sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

A noter que Jeff Pu suggère un avenir à court terme plus incertain pour Apple avec une baisse de volume pour l'ensemble de ses produits en 2023.

Mais en essayant de voir plus loin, le leaker ShrimpApplePro affirme pour sa part avoir des informations sur l'iPhone 16 de 2024. Il indique ainsi que la RAM de nouvelle génération LPDDR5X (plus rapide et plus économe en énergie) qui va faire ses premiers pas dans les smartphones premium Android ne sera finalement pas proposée sur les iPhone 15 Pro / Pro Max.

Elle le sera en revanche pour les iPhone 16 Pro et leur processeur mobile Apple A18 Bionic qui sera de nouveau gravé en 3 nm mais en utilisant un procédé de TSMC plus avancé (noeud N3B). Tout ceci demandera bien sûr à être confirmé.