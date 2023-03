Si les prix des iPhone ont sensiblement augmenté hors USA ces dernières années, ce n'était pas le cas pour les iPhone Pro et Pro Max aux Etats-Unis. Là-bas, Apple chouchoute son public et a maintenu le même tarif depuis l'iPhone X de 2017.

L'iPhone en version Pro y est toujours proposé à 999 dollars tandis que le modèle Pro Max démarre à 1099 dollars. Cet équilibre pourrait être rompu cette année avec l'arrivée des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Beaucoup de nouveautés coûteuses dans les iPhone 15 Pro

L'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities suggère que l'intégration de nouveaux éléments comme un châssis en titane, les boutons capacitifs, l'intégration du processeur mobile Apple A17 Bionic gravé pour la première fois en 3 nm, la mémoire RAM plus importante ou encore le module photo périscopique pour du zoom optique puissant vont forcément faire augmenter les tarifs.

Rendu de l'iPhone 15 Pro (credit : 9to5Mac)

En Europe, et en France particulièrement, les tarifs sont déjà bien au-delà des 1000 € avec un iPhone 14 Pro démarrant à 1329 € et un iPhone 14 Pro Max à 1479 €. L'iPhone 15 Pro Max osera-t-il dépasser les 1500 € en version de base ?

De fait, les smartphones pliants sous Android, positionnés entre 1000 et 2500 €, ont ouvert une brèche dans les grilles tarifaires pour des smartphones premium justifiant leur tarif élevé par leurs innovations. Et on ne parle pas encore d'un iPhone Ultra qui viendrait coiffer la gamme l'an prochain et faire encore monter les prix d'un cran !

L'iPhone Pro / Pro Max, nouvelle poule aux oeufs d'or

Une nouvelle montée des prix est là aussi à prévoir mais étant donné leur succès grandissant, justement du fait des fonctionnalités supplémentaires des versions Pro par rapport aux modèles standard, Apple ne semble pas trop s'inquiéter de l'effet d'une montée des tarifs.

Il reste à voir si la hausse des prix concernera aussi les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Elle pourrait être logique dans le contexte d'inflation augmentant les prix des matières premières mais contre-productive alors que les modèles standard semblent plus sensibles à la notion du prix et perdent de leur intérêt aux yeux du public