Depuis l'iPhone 14 Pro, Apple a commencé à segmenter plus franchement sa gamme de smartphones pour mettre en avant les modèles plus onéreux en leur réservant un certain nombre de fonctionnalités.

Cette nouvelle approche se renforcera encore avec la série iPhone 15 attendue durant l'automne 2023 avec des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max cumulant les innovations, ce qui pourrait conduire à une nouvelle montée des prix.

Dans le même temps, la firme californienne pourrait vouloir lancer un modèle encore plus premium. Le journaliste Mark Gurman suggérait il y a quelques mois l'existence d'un iPhone 15 Ultra qui pourrait remplacer l'iPhone 15 Pro Max.

Un iPhone Ultra...mais en 2024

Dans sa newsletter Power On, il revient sur cette information en suggérant qu'un iPhone Ultra ne devrait finalement faire son apparition qu'en 2024, avec la série suivante iPhone 16.

Ce nouveau modèle devrait se positionner au-delà des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max qui continueraient donc d'exister. Il s'agirait donc d'une addition à la gamme qui comptera alors 5 modèles au lieu des quatre habituels.

Qu'embarquera de plus un iPhone 16 Ultra ? Mark Gurman ne le précise pas masis suggère logiquement des améliorations du côté de la photo, un processeur plus véloce ou un écran encore plus grand que ceux de 6,7 pouces des iPhone Plus et iPhone Pro Max.

La course au toujours plus ?

Profitera-t-il aussi d'évolutions spécifiques du côté du design ? On évoque déjà pour les iPhone 15 Pro l'abandon des boutons physiques sur les tranches pour des zones tactiles haptiques. Un modèle Ultra pourrait aller encore plus loin dans ce sens et l'on pourra peut-être y retrouver la rumeur de l'iPhone sans boutons ni connecteurs, toutes les fonctionnalités se faisant sans fil.

Une autre catégorie de produit a déjà amorcé la transition vers le premium. La montre connectée Apple Watch Ultra se détache ainsi de la gamme standard en proposant des fonctionnalités uniques avec un tarif relevé. L'iPhone 16 Ultra suivra-t-il le même chemin ?

Toujours est-il que tous les indicateurs montrent que ce sont les modèles Pro de l'iPhone, actuellement iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, qui intéressent majoritairement le public, et de loin. Un modèle encore plus onéreux pourrait donc trouver sa place dans la gamme sans faire fuir les consommateurs.