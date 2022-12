La série iPhone 14 a connu un démarrage mouvementé depuis septembre. Jouant un peu plus la différenciation entre versions standard et modèles Pro qui profitent du Dynamic Island et d'un processeur mobile Apple A16 plus performant, elle a réussi à attirer les utilisateurs vers les modèles plus onéreux quand l'iPhone 14 Plus semble s'acheminer vers un destin à la iPhone Mini.

Au-delà des choix stratégiques pour la gamme, les smartphones d'Apple ont aussi connu des difficultés de production. L'assembleur Foxconn a été pris dans la tourmente lorsque se sont abattus les confinements liés à une recrudescence de cas de Covid-19...et une explosion d'insatisfaction des employés des sites d'assemblage de Zhengzhou, malmenés par les consignes strictes et les conditions de travail difficiles.

Foxconn devra partager la production

La production des iPhone 14 s'en est trouvée perturbée, rendant les appareils mobiles plus difficiles à trouver pour les fêtes de fin d'année. Le cabinet d'études TrendForce suggère que ces événements vont ramener le volume d'iPhone 14 produits en 2022 à 78,1 millions d'unités au lieu des 85 à 90 millions d'appareils mobiles espérés.

Les analystes pointent une autre conséquence des événements de ces derniers mois : l'assembleur Foxconn ne devrait plus être seul pour produire l'iPhone 15 Pro Max, ou iPhone 15 Ultra selon les sources, à savoir le modèle premium de la gamme.

Dans un effort de diversification qui doit permettre d'éviter de se retrouver sans solution en cas de grève ou d'événement bloquant la production, Apple aurait donc associé Luxshare à l'assemblage du modèle phare de la prochaine gamme.

Ce choix se fera cependant en dépit des efforts du géant californien pour installer des usines de production hors de Chine car le nouvel assembleur ne pourra assurer la production que sur le sol chinois, son usine vietnamienne ne s'occupant que des accessoires.

Situation complexe en Chine

La montée des tensions en Chine et le contexte géopolitique compliqué avec les Etats-Unis incitent en effet Apple à faire preuve de prudence et à opter pour d'autres pays.

La production d'iPhone devrait doubler en Inde et se renforcer au Vietnam en 2023. La fabrication des modèles destinés au marché US devrait d'ailleurs se faire uniquement dans des usines non implantées en Chine.

Le placement sur liste noire de YMTC, fabricant de composants mémoire dont Apple voulait équiper ses iPhone, a sans doute sonné comme un coup de semonce sur les possibilités de partenariats avec les entreprises locales.

Cette évolution est aussi liée à un manque de bras dans les chaînes d'approvisionnement chinoises qui pourrait s'amplifier prochainement. Pour le début d'année 2023, TrendForce table sur un volume de livraison de 47 millions d'iPhone (tous modèles confondus) au premier trimestre, en recul de 22% sur un an.