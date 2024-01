Pour rappel, l'iPhone 15 128 Go 5G possède un écran de 6,1 pouces AMOLED à 60 Hz avec support du Dynamic Island qui permet de faire remonter vos alertes et activités en direct. L'écran présente en face avant une protection Ceramic Shield ultra-robuste.

Le smartphone d'Apple intègre une puce Apple Bionic A16, et est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.

Dans la promotion du jour, on trouvera 128 Go d'espace de stockage et 6 Go de RAM, ainsi qu'un capteur arrière principal de 48MP pour des photos très haute résolution et un téléobjectif 2x de qualité optique.

Uniquement ce dimanche, Rakuten propose en effet chez deux revendeurs différents l'iPhone 15 128 Go 5G à seulement 699 € au lieu de 969 € prix officiel, avec le cumul d'une promotion et du code de réduction RAKUTEN40.

La livraison est gratuite. Dans les deux cas, il s'agit du modèle A3092, d'un produit neuf scellé avec garantie de 24 mois.



