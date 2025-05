Voici tout d'abord la barre de son Sonos Arc Ultra.

Elle intègre une toute nouvelle architecture acoustique intégrant 14 haut-parleurs pilotés par les dernières technologies Sonos, dont l'innovante Sound Motion, qui projette le son de manière si précise qu’il semble se déplacer autour de vous.

Plongez au cœur d’un son Dolby Atmos en configuration 9.1.4 pour une immersion sonore tridimensionnelle. Associez la Sonos Arc Ultra à un caisson de basses Sonos Sub et à deux enceintes arrière Era 300 pour recréer chez vous une véritable expérience home cinéma

Pensée pour la clarté, elle sublime les voix grâce à une gestion optimisée du canal central, assurant des dialogues nets et parfaitement audibles dans toutes les situations.

