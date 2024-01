La gamme iPhone 16 sera plutôt boutonneuse, si l'on en croit les rumeurs jusqu'à présent. Les modèles devraient d'abord tous embarquer le bouton Action programmable introduit avec les iPhone 15 Pro / Pro Max.

Ils seraient aussi dotés d'un nouveau bouton Capture situé sous le bouton d'alimentation et dont le rôle serait associé à la capture vidéo. Il apparaît dans les rendus supposés de prototype sous différentes formes et avec différents positionnements, en attendant de trouver la bonne place sur la version finalisée.

Un bouton multifonctions pour la vidéo

Sa présence suggère qu'Apple compte mettre l'accent sur les capacités d'enregistrement vidéo de ses iPhone et sa position doit pousser les utilisateurs à favoriser les prises de vidéos à l'horizontale.

Rendu de l'iPhone 16 (crédit : MacRumors)

Vu initialement comme une touche capacitive, le bouton Capture serait finalement plutôt mécanique mais sensible à la pression, permettant d'activer différentes fonctionnalités.

Selon le site The Information, ce fameux bouton activerait une fonction zoom / dézoom lorsqu'il est effleuré vers la gauche ou vers la droite, déclencherait la mise au point en cas d'appui léger et lancerait l'enregistrement vidéo après un appui plus prononcé.

La vidéo, la fonction privilégiée de l'iPhone 16 ?

Sa position sous le bouton d'alimentation sera parfaite pour épauler les manipulations d'enregistrement vidéo mais nécessitera de déplacer l'antenne pour la 5G millimétrique (mmWave) sur la tranche opposée.

Il est intéressant de noter qu'alors qu'on pensait il y a quelques années qu'Apple se dirigeait vers un design portless et buttonless (sans connectiques et sans boutons), c'est plutôt l'inverse qui se produit avec le retour de boutons dédiés se multipliant sur les tranches.

La présence du bouton Capture signale-t-il une forte progression de la qualité vidéo, par exemple grâce à une intelligence artificielle embarquée, et le recours à des capteurs photo optimisés ? Les prochains mois le préciseront peut-être.