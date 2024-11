On commence avec le pack OnePlus Nord CE 4 Lite 5G 256 Go + Nord Buds 3 Pro.

Le smartphone est doté d'un écran AMOLED 120Hz de 6,67 pouces ainsi que d'un appareil photo principal Sony LYT-600 de 50 MP vous permettant de capturer des photos et vidéos remarquables, avec des détails impressionnants pour des gros plans fluides et réalistes grâce au zoom 2X intégré.

Le processeur Snapdragon 695 assure une performance fluide pour toutes les tâches. Avec la technologie RAM-Vita de OnePlus, passez d’une application à l’autre rapidement et optimisez la gestion multitâche. Le smartphone inclut 8 Go de RAM + 8 Go de RAM virtuelle, avec une mémoire interne extensible jusqu’à 2 To.

La batterie de 5 110 mAh est compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 80W et la charge inversée filaire 5W.

Retrouvez le pack OnePlus Nord CE 4 Lite 5G 256 Go + Nord Buds 3 Pro au prix exceptionnel de 288,99 € au lieu de 457,99 €, soit une remise de 36 % sur le site officiel OnePlus avec livraison gratuite sous 3 à 7 jours ouvrés. Pour information, les prix de base s'élèvent à 329 € pour le smartphone et 79 € pour les écouteurs.





Et voici quelques autres promotions intéressantes à découvrir :

Switch de bureau TP-Link 5 ports 10/100/1000 Mbps à 17,99 € (-40%)





(-40%) Montre connectée Amazfit Cheetah Pro BT 47mm - Run Track Black à 177,46 € (prix officiel 299,90 €) (1,45" AMOLED, lunette alliage de titane, Corning Gorilla Glass 3 + revêtement anti-empreintes digitales, GPS bi-bande, entraîneur Zepp AI avec plans de course personnalisés et conseils en temps réel, autonomie 14 jours et jusqu'à 44h en mode GPS, cartes hors ligne, appels et musique Bluetooth, étanchéité 5 ATM...)

