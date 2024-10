On commence par la trottinette électrique iScooter i9.

Équipée d'une batterie de 7,5 Ah et d'un moteur de 350W, elle offre une vitesse maximale de 30 km/h avec une portée jusqu'à 30 km, et permet de gravir des pentes allant jusqu'à 20 degrés.

Ses pneus en nid d'abeille de 8,5 pouces assurent une conduite agréable sur divers terrains.

La trottinette dispose d'un phare LED à l'avant et d'un feu arrière pour une visibilité optimale. De plus, elle garantit une conduite sécurisée grâce à son frein électronique EBAS, associé à un frein à disque arrière, offrant ainsi une réactivité et une efficacité de freinage accrues.

Retrouvez la trottinette électrique iScooter i9 en promotion à 199,99 € au lieu de 209,99 € sur Cdiscount avec la livraison offerte. Pour information, le prix officiel de l'i9 s'élève à 319 €.





D'autres réductions intéressantes sont disponibles en ce moment, à savoir :

Ne ratez pas non plus nos autres bons plans :