Voici tout d'abord l'écran PC gaming ASUS ROG Strix XG27UCG.

Ce moniteur 27 pouces offre un double mode polyvalent, permettant de choisir entre une résolution 4K à 160 Hz ou du Full HD à 320 Hz pour s’adapter à différents besoins de performance. Grâce à la technologie ASUS Fast IPS, il assure un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GTG), garantissant des images nettes même à des taux de rafraîchissement élevés.

L’ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) combine l’ELMB avec la fréquence de rafraîchissement variable, éliminant les effets de ghosting et de tearing pour une fluidité optimale. La couverture à 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3, associée à la technologie avancée de suivi de l’échelle de gris d’ASUS, assure une reproduction des couleurs plus précise et homogène.

Équipé d’un port USB Type-C avec mode DP Alt, il permet une connexion simplifiée et sans encombrement à divers appareils.

Retrouvez l'écran gaming ASUS ROG Strix XG27UCG à 429 € au lieu de 529,99 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.

D'autres bonnes affaires vous attendent :

PC de bureau gaming ASUS ROG Strix GA15 à 879,99 € soit -26% (Ryzen 7 5700G, RTX 3070 8 Go, 16 Go DDR4 SDRAM jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, WiFi 5, sans Windows)

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (souris gaming Logitech G309, centrale électrique portable OSCAL PowerMax 2400 et mini PC NiPoGi AM06 Pro avec Ryzen 7), nos bons plans consacrés aux trottinettes électriques ou encore les meilleures remises des Flash Days Pixmania !