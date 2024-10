Voici tout d'abord la souris gaming filaire Razer Basilisk V3.

Elle est dotée d’un capteur optique Razer Focus+ 26K DPI, équipé de fonctionnalités intelligentes telles que le soulèvement asymétrique, qui suit fidèlement vos mouvements pour garantir une précision exceptionnelle et une réactivité accrue

Les switchs optiques Razer de 2ème génération offrent une activation ultra-rapide de 0,2 ms et une durabilité atteignant 70 millions de clics, garantissant des performances fiables sans clics involontaires.

La souris vous permet d'assigner toutes vos macros et fonctions secondaires aux 11 boutons programmables, incluant une gâchette multifonction unique pour exécuter des actions essentielles comme le push-to-talk ou les pings.

La molette inclinable Razer HyperScroll vous permet de passer d’un défilement libre, idéal pour une navigation rapide, à un mode cranté tactile pour un contrôle précis et réactif.

Ajustez l’éclairage de la Basilisk V3 en personnalisant chaque zone avec plus de 16,8 millions de couleurs et des effets interactifs, compatibles avec plus de 150 jeux intégrant Chroma.

La Razer Basilisk V3 en noir est en ce moment en promotion à 29,69 € seulement au lieu de 84,99 € (prix officiel), soit une remise de 65 % sur Amazon.



