L'iPhone 17 Air ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire des iPhone en venant remplacer les iPhone Plus. Apple vise clairement une distinction esthétique radicale, en misant sur un smartphone d'une finesse record grâce à une batterie repoussant les limites du possible.

Après le Mini et le Plus, l'iPhone saura-t-il trouver sa place dans une gamme privilégiant de plus en plus les modèles iPhone Pro aux caractéristiques premium ? La firme de Cupertino veut tenter un nouveau pari pour occuper le segment intermédiaire.

Un design qui redéfinit les standards : la quête de la minceur

Tout indique que l'iPhone 17 Air deviendra le modèle le plus fin jamais proposé par Apple, voire par la concurrence directe. D’après les images et les données techniques dévoilées, la batterie embarquée afficherait une épaisseur record de seulement 2,49 mm, soit quasiment deux fois moins que celle de l’iPhone 17 Pro.

Elle pourrait constituer la moitié, voire un peu moins, de l'épaisseur totale du smartphone, estimée entre 5,5 et 5,8 mm. L'iPhone 17 Air pourrait être ainsi plus fin que le récent Galaxy S25 Edge de Samsung (5,8 mm).

Selon les images en fuite, la batterie au format L-shape recouverte d’un boîtier en acier, fidèlement aux dernières pratiques d’Apple pour améliorer la dissipation thermique, la densité et la robustesse du composant.

L’accent mis sur cette finesse extrême implique aussi l’abandon de certains éléments, ce qui se traduit par exemple par la présence d'un unique module photo, un positionnement à part pour un téléphone qui veut marquer les esprits visuellement avant tout.

Batterie réduite : quelles conséquences pour l’autonomie ?

L’inspiration "Air" a forcément eu un impact majeur sur le gabarit de la batterie. Les dernières fuites concordent sur une capacité plafonnant à 2 900 mAh voire légèrement moins (2 800mAh chez certaines sources).

À titre de comparaison, l’iPhone 16 Plus, qu’il est supposé remplacer mais qui mise sur son grand écran et une autonomie généreuse, propose une batterie de 4674mAh.

Ainsi, l’autonomie brute pourrait en théorie reculer de près de 40 % si l’on raisonne à capacité égale, ce qui pose la question de son aptitude à tenir les standards d'autonomie d'Apple, à savoir une pleine journée sans recharge.

Face à cette baisse de capacité, Apple compterait sur différentes mesures pour compenser, notamment grâce à la nouvelle fonction Adaptive Power Mode introduite par iOS 26.

Si ce mode permet, selon certains tests internes, de faire tenir la journée à 60 à 70% des utilisateurs, ce taux reste bien inférieur aux générations précédentes où 80 à 90% des usagers n’avaient pas besoin de recharger avant la nuit.

Apple mise sur l’optimisation logicielle… et sur de nouveaux usages

Apple compense la relative faiblesse de la batterie par une optimisation poussée du matériel et du logiciel. Les dernières générations de puces, un modem plus économe (Apple C1 au lieu des modems Snapdragon) et les améliorations en densité de batterie pourraient suffire à faire durer le rêve d’une journée d’utilisation sans recharge, du moins pour certains profils.

Le nouvel iPhone pourrait également compenser une autonomie plus faible avec un système de charge filaire plus rapide, de 35W et une charge sans fil Qi2 de 25W. La recharge sera ainsi plus rapide et la disponibilité du smartphone améliorée.

Reste à savoir si une telle optimisation sera suffisante pour les utilisateurs intensifs, ou si l’achat d’un étui-batterie conçu spécialement pour l’iPhone 17 Air deviendra une nécessité pour bon nombre d’usagers désireux de tenir une longue journée sans prise.

Un pari esthétique mais des compromis incontournables

La radicalité du format de l'iPhone 17 Air impose aussi des sacrifices peu habituels dans l’écosystème Apple. La batterie, aussi fine soit-elle, devrait inévitablement imposer des usages plus prudents. Parmi les compromis repérés par les analystes et testeurs :

En étant plus sollicitée par une puissance de charge accrue et selon un rythme plus fréquent, elle pourrait aussi se dégrader plus sensiblement dans le temps. Mais tout ceci est bien sûr théorique.

Cette approche rappelle malgré tout la volonté d’Apple de créer une frontière nette avec ses modèles Pro et Pro Max : la silhouette l’emporte sur la puissance ou la longévité. L’iPhone 17 Air pourrait séduire un public en quête de minimalisme, quitte à accepter une recharge (ou une batterie externe) comme compagnon quotidien.

Reste la question du prix, entre positionnement sous les modèles Pro et mise en avant des fonctionnalités et du design atypique qu'Apple pourrait être tenter de monnayer.